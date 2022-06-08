Rüzgar Kuzey Kore'den virüs taşıyor endişesi: Çin'de sınır sakinlerine pencere kapatma önerildi
17:38 08.06.2022 (güncellendi: 17:44 08.06.2022)
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALÇin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi.
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan 2.19 milyon nüfuslu Dandong şehrinde yetkililer, tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının kaynağını tespit edemeyince rüzgarın virüsü komşu ülkeden taşıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şehir sakinlerine, pencereleri kapalı tutma çağrısı yapıldı.
Nisan ayından bu yana karantina uygulanıyor olmasına rağmen Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan 2.19 milyon nüfuslu Dandong şehrinde koronavirüs vakalarındaki artış durdurulamıyor.
Dandong Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre, son bir hafta içerisinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin çoğunluğu, teşhis edilmeden önceki en az 4 gün içerisinde evlerinden çıkmadığı halde virüse yakalandı.
Çin'in bazı bölgelerinde daha önce de koronavirüs salgının yeniden ortaya çıktığı görülse de Dandong'daki yerel yetkililer diğer şehirlerle bulaşı bağı bulamadıklarını kaydediyor. Bu nedenle şüpheler, dünyada salgının uğramadığı son yer olarak görülen ancak geçtiğimiz ay koronavirüs salgınının patlak verdiği ilan edilen Kuzey Kore'ye çevrildi.
Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınırı belirleyen Yalu nehri kıyısındaki Dandong'da, koronavirüsün rüzgarla taşınabiliyor olduğu şüphesi nedeniyle şehir sakinlerine rüzgarın güneyden estiği günlerde pencerelerini kapatmaları çağrısı yapıldı ve daha sık test yaptırmaları istendi.
Chinese authorities urge residents of a city bordering North Korea to close their windows on days with southerly winds.— Bloomberg Next China (@next_china) June 8, 2022
Residents suspect authorities are considering the possibility that the Covid virus is being carried through the air from North Korea https://t.co/KHStuYaEgc
Söz konusu teoriyi destekleyen bir bilimsel kanıt yok. Araştırmalar, hava yoluyla bulaşı ihtimalinin uzak mesafelerde, özellikle de tekrar maruz kalma ihtimalinin olmadığı dış ortamlarda pek olası olmadığını gösteriyor. Ancak Çin'de buna herkes ikna olmuş değil. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Dandong'daki vaka artışını bu teoriyle açıklayarak virüsün yüzlerce metrelik bir mesafeden bulaşabileceğini iddia ediyor. Bazı Dandong sakinleri ve yetkilileri de bu teoriye destek veriyor.
Kore Merkez Haber Ajansı'na göre Nisan ayından bu yana Kuzey Kore'de tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu aştı.
Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji başkanı olarak görev yapan Dr. Ben Cowling, koronavirüs bulaşısının rüzgar tarafından taşınan uzun mesafelere yayılmasının olası olmadığını söyleyerek, virüsün özellikle güneş ışığı altında ve açık havada hayatta kalamayacağına vurgu yaptı.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık profesörü Peter Collignon ise, rüzgar ile yayılmadan çok, insanların sınırlar arası veya şehir içindeki hareketinin yayılmaya neden olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Dandong'da bir aydan uzun süredir kapanma uygulanıyor olmasının hiçbir insan temasının olmadığı anlamına gelmeyeceğinin altını çizen Collignon, en azından zorunlu hizmet alanlarda çalışan insanların dışarıda olacağını söyledi.
Pencereleri kapatma tavsiyesinin yarardan çok zarar getireceğine dikkat çeken Collignon, "Temiz ve açık havaya sahip olmanız daha iyi. Bu teori resmen ilan edilirse, insanların daha fazla içeride kalmasına neden olur, ve bu durumda diğer insanlardan enfeksiyon kapma olasılığınız daha çok yükselir" dedi.