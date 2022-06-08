https://tr.sputniknews.com/20220608/saldiriya-ugrayan-edremit-belediye-baskani-arslan-burnundan-ameliyat-oldu--1057167044.html
Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu
Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde makamında uğradığı saldırıda burnu kırılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ameliyat oldu. Saldırgan ise çıkarıldığı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:46+0300
2022-06-08T23:46+0300
2022-06-08T23:47+0300
türkiye
edremit
belediye başkanı
saldırı
ameliyat
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Belediye Başkanı Arslan'a makam odasında saldırıda bulunan ve sonrasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M T., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Olayda burnu kırılan Selman Hasan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Başkan Arslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Başkan Arslan sosyal medya hesapları üzerinden "Dün gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası, burnuma aldığım darbe sebebiyle bu sabah başarılı bir operasyon geçirdim. Alakaları için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220607/edremit-belediye-baskani-makaminda-darbedildi-1057090133.html
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Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu
23:46 08.06.2022 (güncellendi: 23:47 08.06.2022) Abone ol
Balıkesir'in Edremit ilçesinde makamında uğradığı saldırıda burnu kırılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ameliyat oldu. Saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Belediye Başkanı Arslan'a makam odasında saldırıda bulunan ve sonrasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M T., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Olayda burnu kırılan Selman Hasan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Başkan Arslan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Başkan Arslan sosyal medya hesapları üzerinden "Dün gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası, burnuma aldığım darbe sebebiyle bu sabah başarılı bir operasyon geçirdim. Alakaları için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.