https://tr.sputniknews.com/20220608/saldiriya-ugrayan-edremit-belediye-baskani-arslan-burnundan-ameliyat-oldu--1057167044.html

Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu

Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makamında uğradığı saldırıda burnu kırılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ameliyat oldu. Saldırgan ise çıkarıldığı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:46+0300

2022-06-08T23:46+0300

2022-06-08T23:47+0300

türkiye

edremit

belediye başkanı

saldırı

ameliyat

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Belediye Başkanı Arslan'a makam odasında saldırıda bulunan ve sonrasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M T., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Olayda burnu kırılan Selman Hasan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Başkan Arslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Başkan Arslan sosyal medya hesapları üzerinden "Dün gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası, burnuma aldığım darbe sebebiyle bu sabah başarılı bir operasyon geçirdim. Alakaları için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220607/edremit-belediye-baskani-makaminda-darbedildi-1057090133.html

türkiye

edremit

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edremit, belediye başkanı, saldırı, ameliyat