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Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: İhtilaflar doğar, gözden geçirilsin
Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: İhtilaflar doğar, gözden geçirilsin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini eleştiren AK Partili Şamil Tayyar, kararın gözden geçirilmesini... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
şamil tayyar
kira
enflasyon
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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" demişti.Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi."Karar gözden geçirilmeli" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:"Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."
https://tr.sputniknews.com/20220608/kira-artisina-yuzde-25-sinir-getiren-onerge-meclisten-gecti-1057147073.html
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şamil tayyar, kira, enflasyon

Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: İhtilaflar doğar, gözden geçirilsin

22:03 08.06.2022
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA / Murat Kula
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini eleştiren AK Partili Şamil Tayyar, kararın gözden geçirilmesini istedi.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" demişti.

Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi.
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
Kira artışına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis'ten geçti
18:31
"Karar gözden geçirilmeli" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
"Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."
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