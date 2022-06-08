https://tr.sputniknews.com/20220608/samil-tayyardan-kira-duzenlemesine-tepki-ihtilaflar-dogar-gozden-gecirilsin-1057158408.html

Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: İhtilaflar doğar, gözden geçirilsin

Şamil Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki: İhtilaflar doğar, gözden geçirilsin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kiralarda yüzde 25’lik zam sınırı düzenlemesini eleştiren AK Partili Şamil Tayyar, kararın gözden geçirilmesini... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:03+0300

2022-06-08T22:03+0300

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ekonomi

şamil tayyar

kira

enflasyon

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "1 Temmuz 2023'e kadar kira zamları yüzde 25'i geçmeyecek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" demişti.Düzenleme bugün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklife eklendi."Karar gözden geçirilmeli" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:"Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."

https://tr.sputniknews.com/20220608/kira-artisina-yuzde-25-sinir-getiren-onerge-meclisten-gecti-1057147073.html

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şamil tayyar, kira, enflasyon