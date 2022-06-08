https://tr.sputniknews.com/20220608/sinir-disi-edilen-178-afgan-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1057118841.html

Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve polisin yaptığı çalışmalarda yakalanan Afgan uyruklu 178 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T06:57+0300

2022-06-08T06:57+0300

2022-06-08T06:57+0300

türkiye

afgan

göçmen

sınır dışı

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Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik polisin denetimleri sürerken, denetimlerde yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da yakalanan ve 2 gün önce Yalova'da kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin de olduğu 178 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan Afgan göçmenler, saat 02.00'de Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla Kabil'e gönderildi.

türkiye

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afgan, göçmen, sınır dışı