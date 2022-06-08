https://tr.sputniknews.com/20220608/sosyal-medyada-hamilelik-ve-dogum-videolari-paylasan-mukremin-gezgin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1057138271.html
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hamile olarak gösterdiği videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Gezgin kişisel hesabından... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T14:56+0300
2022-06-08T14:56+0300
2022-06-08T14:56+0300
yaşam
sosyal medya
instagram
tiktok
mükremin gezgin
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057137859_0:36:406:264_1920x0_80_0_0_97272727c96c04b3019bc3f491c6b185.jpg
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mükremin Gezgin isimli kişi, son dönemde kendisini hamile olarak gösterip videolar çekti.TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Gezgin'in, TikTok’ta 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/sosyal-medyada-okunmamis-kitaplarla-dolu-raflari-paylasma-trendi-kitapliklar-statu-sembolu-oldu-1056840134.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057137859_0:0:406:304_1920x0_80_0_0_f6079ca60342a0f78e6e43597b6b6dfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sosyal medya, instagram, tiktok, mükremin gezgin, soruşturma
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Abone ol
Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hamile olarak gösterdiği videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Gezgin kişisel hesabından son olarak bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mükremin Gezgin isimli kişi, son dönemde kendisini hamile olarak gösterip videolar çekti.
TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Gezgin'in, TikTok’ta 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.