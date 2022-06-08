https://tr.sputniknews.com/20220608/sosyal-medyada-hamilelik-ve-dogum-videolari-paylasan-mukremin-gezgin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1057138271.html

Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hamile olarak gösterdiği videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Gezgin kişisel hesabından... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T14:56+0300

2022-06-08T14:56+0300

2022-06-08T14:56+0300

yaşam

sosyal medya

instagram

tiktok

mükremin gezgin

soruşturma

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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mükremin Gezgin isimli kişi, son dönemde kendisini hamile olarak gösterip videolar çekti.TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Gezgin'in, TikTok’ta 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220531/sosyal-medyada-okunmamis-kitaplarla-dolu-raflari-paylasma-trendi-kitapliklar-statu-sembolu-oldu-1056840134.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, instagram, tiktok, mükremin gezgin, soruşturma