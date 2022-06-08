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https://tr.sputniknews.com/20220608/sosyal-medyada-hamilelik-ve-dogum-videolari-paylasan-mukremin-gezgin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1057138271.html
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hamile olarak gösterdiği videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Gezgin kişisel hesabından... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T14:56+0300
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yaşam
sosyal medya
instagram
tiktok
mükremin gezgin
soruşturma
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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mükremin Gezgin isimli kişi, son dönemde kendisini hamile olarak gösterip videolar çekti.TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Gezgin'in, TikTok’ta 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/sosyal-medyada-okunmamis-kitaplarla-dolu-raflari-paylasma-trendi-kitapliklar-statu-sembolu-oldu-1056840134.html
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sosyal medya, instagram, tiktok, mükremin gezgin, soruşturma

Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

14:56 08.06.2022
© Fotoğraf : Twitter Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hamile olarak gösterdiği videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Gezgin kişisel hesabından son olarak bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mükremin Gezgin isimli kişi, son dönemde kendisini hamile olarak gösterip videolar çekti.
@mukremingezgin Hoşgeldin hayatım Onurum🥺🤰🧿 kurtuldum sonunda🙏#mgfc #mukremingezgin ♬ Biz Ayrıldık - Eylem Şahin
TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Gezgin'in, TikTok’ta 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.
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