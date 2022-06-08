https://tr.sputniknews.com/20220608/standardpoors-turkiye-webinari-sermaye-kontrolu-riski-artiyor-1057146666.html

Standard&Poor's Türkiye webinarı: Sermaye kontrolü riski artıyor

Standard&Poor's Türkiye webinarı: Sermaye kontrolü riski artıyor

S&P’nin düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T18:27+0300

2022-06-08T18:27+0300

2022-06-08T18:29+0300

ekonomi

standard & poor's

türkiye

sermaye

dolar

imf

bankacılık

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi.S&P analistleri yayımladıkları sunumda ise 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2.4 büyümesini beklerken, kişi başı milli gelirin ise 8 bin 46 dolara düşeceğini öngördü.Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4.2 olmasını bekleyen S&P analistleri, bütçe açığının ise milli gelire oranının yüzde 4.2 seviyelerinde olabileceğini belirtti. S&P’nin yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 55 olarak paylaşıldı.S&P’nin Türkiye webinarında Merkez Bankası rezervlerinin zayıf olduğu ve zayıflamaya devam edeceği kaydedilirken turizmdeki toparlanmanın ise Türkiye ekonomisi için birkaç pozitif sürprizden biri olduğuna dikkat çekildi.Türk Lirası’ndaki değer kaybının Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi sorunlarının oluşması anlamına geleceğine işaret edilen webinarda 2022 yılı kredi büyümesinin ise yüzde 44 seviyelerinde olması beklentisi aktarıldı.S&P analistleri soru üzerine Türkiye’nin bir zorlanma durumunda IMF programı istemesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirterek bunun yerine hükümetin daha fazla sermaye kontrolü uygulamalarına getirmesinin daha olası olduğunu kaydetti.Webinara, S&P Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatiana Lysenko, S&P Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, S&P Finansal Kurumlar Notları Direktörü Regina Argenio ile S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill katıldı.

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standard & poor's, türkiye, sermaye, dolar, imf, bankacılık