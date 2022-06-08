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Standard&Poor's Türkiye webinarı: Sermaye kontrolü riski artıyor
Standard&Poor's Türkiye webinarı: Sermaye kontrolü riski artıyor
S&P’nin düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:27+0300
2022-06-08T18:27+0300
2022-06-08T18:29+0300
ekonomi
standard & poor's
türkiye
sermaye
dolar
imf
bankacılık
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi.S&P analistleri yayımladıkları sunumda ise 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2.4 büyümesini beklerken, kişi başı milli gelirin ise 8 bin 46 dolara düşeceğini öngördü.Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4.2 olmasını bekleyen S&P analistleri, bütçe açığının ise milli gelire oranının yüzde 4.2 seviyelerinde olabileceğini belirtti. S&P’nin yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 55 olarak paylaşıldı.S&P’nin Türkiye webinarında Merkez Bankası rezervlerinin zayıf olduğu ve zayıflamaya devam edeceği kaydedilirken turizmdeki toparlanmanın ise Türkiye ekonomisi için birkaç pozitif sürprizden biri olduğuna dikkat çekildi.Türk Lirası’ndaki değer kaybının Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi sorunlarının oluşması anlamına geleceğine işaret edilen webinarda 2022 yılı kredi büyümesinin ise yüzde 44 seviyelerinde olması beklentisi aktarıldı.S&P analistleri soru üzerine Türkiye’nin bir zorlanma durumunda IMF programı istemesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirterek bunun yerine hükümetin daha fazla sermaye kontrolü uygulamalarına getirmesinin daha olası olduğunu kaydetti.Webinara, S&P Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatiana Lysenko, S&P Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, S&P Finansal Kurumlar Notları Direktörü Regina Argenio ile S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill katıldı.
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standard & poor's, türkiye, sermaye, dolar, imf, bankacılık
Standard&Poor's Türkiye webinarı: Sermaye kontrolü riski artıyor
18:27 08.06.2022 (güncellendi: 18:29 08.06.2022) Abone ol
S&P’nin düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi.
S&P analistleri yayımladıkları sunumda ise 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2.4 büyümesini beklerken, kişi başı milli gelirin ise 8 bin 46 dolara düşeceğini öngördü.
Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4.2 olmasını bekleyen S&P analistleri, bütçe açığının ise milli gelire oranının yüzde 4.2 seviyelerinde olabileceğini belirtti. S&P’nin yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 55 olarak paylaşıldı.
S&P’nin Türkiye webinarında Merkez Bankası rezervlerinin zayıf olduğu ve zayıflamaya devam edeceği kaydedilirken turizmdeki toparlanmanın ise Türkiye ekonomisi için birkaç pozitif sürprizden biri olduğuna dikkat çekildi.
Türk Lirası’ndaki değer kaybının Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi sorunlarının oluşması anlamına geleceğine işaret edilen webinarda 2022 yılı kredi büyümesinin ise yüzde 44 seviyelerinde olması beklentisi aktarıldı.
S&P analistleri soru üzerine Türkiye’nin bir zorlanma durumunda IMF programı istemesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirterek bunun yerine hükümetin daha fazla sermaye kontrolü uygulamalarına getirmesinin daha olası olduğunu kaydetti.
Webinara, S&P Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatiana Lysenko, S&P Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, S&P Finansal Kurumlar Notları Direktörü Regina Argenio ile S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill katıldı.