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https://tr.sputniknews.com/20220608/sudan-egemenlik-konseyi-baskani-burhan-baslayacak-diyalog-tarihi-firsat-1057115381.html
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Başlayacak diyalog tarihi fırsat
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Başlayacak diyalog tarihi fırsat
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T01:43+0300
2022-06-08T01:45+0300
dünya
sudan
abdulfettah el burhan
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Burhan, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Geçiş döneminde uzlaşamamamızdan kaynaklanan, vatanı ve vatandaşların selametini tehdit eden nice sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sudan halkı üç sene boyunca en kıymetli şeylerini kurban etti. Çok sabretti ama istediğini ve hayal ettiği devleti elde edemedi. Aksine, zorlukları daha fazla oldu ve yaraları daha da derinleşti" dedi.Asker olarak Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet devleti kurma hayalini gerçekleştirmek için Nisan 2019'dan beri Sudan'ın tüm kesimleri ile çalışmaya yemin ettiklerini dile getiren Burhan, üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu desteklediklerini belirterek, diyalog için gereken tüm kolaylıkları sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.'Herkesin katılmasını ve kimsenin engel olmamasını rica ediyorum'Bugün başlayacak diyaloğun geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Burhan, şunları kaydetti:Siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildiUNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.‏UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.‏Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.‏13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelere ise 8 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı.‏Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.
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sudan, abdulfettah el burhan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Başlayacak diyalog tarihi fırsat

01:43 08.06.2022 (güncellendi: 01:45 08.06.2022)
© AA / Mahmoud HjajSudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.
Sudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA / Mahmoud Hjaj
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın bugün başlatacağı diyaloğu, geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.
Burhan, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Geçiş döneminde uzlaşamamamızdan kaynaklanan, vatanı ve vatandaşların selametini tehdit eden nice sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sudan halkı üç sene boyunca en kıymetli şeylerini kurban etti. Çok sabretti ama istediğini ve hayal ettiği devleti elde edemedi. Aksine, zorlukları daha fazla oldu ve yaraları daha da derinleşti" dedi.
Asker olarak Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet devleti kurma hayalini gerçekleştirmek için Nisan 2019'dan beri Sudan'ın tüm kesimleri ile çalışmaya yemin ettiklerini dile getiren Burhan, üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu desteklediklerini belirterek, diyalog için gereken tüm kolaylıkları sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

'Herkesin katılmasını ve kimsenin engel olmamasını rica ediyorum'

Bugün başlayacak diyaloğun geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Burhan, şunları kaydetti:

"Sudan'daki tüm bileşenlerin bu diyaloğa katılmasını ve demokratik geçişin önünde engel olmamasını rica ediyorum; çünkü vatan ve vatandaş, anlaşmazlıklarımızı aşmayı hak ediyor. Askerler olarak diyalogdan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağız. Uzlaşı veya seçim yapıldığında da askerler siyasi sahneden çekilecek."

Siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.
‏UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.
‏Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.
‏13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelere ise 8 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı.
‏Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.
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