https://tr.sputniknews.com/20220608/tasinmaz-alimi-yoluyla-vatandasligin-engellenmesi-icin-kanun-teklifi-1057167394.html

Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi

Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi

DP'li Enginyurt, "Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" açıklaması yaptı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:49+0300

2022-06-08T23:49+0300

2022-06-08T23:50+0300

türkiye

cemal enginyurt

demokrat parti (dp)

vatandaşlık

zam

recep tayyip erdoğan

enflasyon

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin engellenmesi için kanun teklifi vereceklerini belirtti.Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de alım gücünün düştüğünü, her gün birçok ürüne zam geldiğini söyledi.Artan fiyatların üreticiyi, çiftçiyi zor duruma soktuğunu savunan Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkede enflasyon yok, hayat pahalılığı var" yönündeki sözlerini eleştirerek, iktidarın milletle dalga geçtiğini ileri sürdü.Türkiye'de sığınmacılara vatandaşlık verilerek oy kullandırılmak istendiğini iddia eden Enginyurt, "Oy kullanacak sığınmacıların sayısı 200 bini aştı, İçişleri Bakanı tarafından da söyleniyor. Demokrat Parti olarak iki kanun teklifi veriyoruz. Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin ve 2011 yılından itibaren taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin önümüzdeki genel, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarının engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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cemal enginyurt, demokrat parti (dp), vatandaşlık, zam, recep tayyip erdoğan, enflasyon