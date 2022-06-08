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https://tr.sputniknews.com/20220608/tasinmaz-alimi-yoluyla-vatandasligin-engellenmesi-icin-kanun-teklifi-1057167394.html
Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi
Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi
DP'li Enginyurt, "Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" açıklaması yaptı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:49+0300
2022-06-08T23:50+0300
türkiye
cemal enginyurt
demokrat parti (dp)
vatandaşlık
zam
recep tayyip erdoğan
enflasyon
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin engellenmesi için kanun teklifi vereceklerini belirtti.Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de alım gücünün düştüğünü, her gün birçok ürüne zam geldiğini söyledi.Artan fiyatların üreticiyi, çiftçiyi zor duruma soktuğunu savunan Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkede enflasyon yok, hayat pahalılığı var" yönündeki sözlerini eleştirerek, iktidarın milletle dalga geçtiğini ileri sürdü.Türkiye'de sığınmacılara vatandaşlık verilerek oy kullandırılmak istendiğini iddia eden Enginyurt, "Oy kullanacak sığınmacıların sayısı 200 bini aştı, İçişleri Bakanı tarafından da söyleniyor. Demokrat Parti olarak iki kanun teklifi veriyoruz. Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin ve 2011 yılından itibaren taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin önümüzdeki genel, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarının engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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cemal enginyurt, demokrat parti (dp), vatandaşlık, zam, recep tayyip erdoğan, enflasyon

Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi

23:49 08.06.2022 (güncellendi: 23:50 08.06.2022)
© AP Photo / Murad Sezerİstanbul, inşaat, konut
İstanbul, inşaat, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Murad Sezer
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DP'li Enginyurt, "Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlığın engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" açıklaması yaptı.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin engellenmesi için kanun teklifi vereceklerini belirtti.
Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de alım gücünün düştüğünü, her gün birçok ürüne zam geldiğini söyledi.
Artan fiyatların üreticiyi, çiftçiyi zor duruma soktuğunu savunan Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkede enflasyon yok, hayat pahalılığı var" yönündeki sözlerini eleştirerek, iktidarın milletle dalga geçtiğini ileri sürdü.
Türkiye'de sığınmacılara vatandaşlık verilerek oy kullandırılmak istendiğini iddia eden Enginyurt, "Oy kullanacak sığınmacıların sayısı 200 bini aştı, İçişleri Bakanı tarafından da söyleniyor. Demokrat Parti olarak iki kanun teklifi veriyoruz. Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinin ve 2011 yılından itibaren taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin önümüzdeki genel, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarının engellenmesi için kanun teklifi veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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