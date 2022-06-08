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TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki
TBMM Başkanı Şentop, raporla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Şentop paylaşımında, ''2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin şahsi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220607/avrupa-parlamentosunda-turkiye-raporu-kabul-edildi-1057102672.html
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TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki

00:27 08.06.2022 (güncellendi: 00:28 08.06.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, raporla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Şentop paylaşımında, ''2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür'' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin şahsi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz."
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu kabul edildi
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