https://tr.sputniknews.com/20220608/tekirdagda-fabrikada-patlama-2-isci-hastaneye-kaldirildi--1057111521.html

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T00:37+0300

2022-06-08T00:37+0300

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türkiye

tekirdağ

kimya

fabrika

patlama

işçi

yaralı

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Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-mobilya-fabrikasinda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1056847567.html

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tekirdağ, kimya, fabrika, patlama, işçi, yaralı