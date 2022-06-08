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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T00:37+0300
2022-06-08T00:37+0300
türkiye
tekirdağ
kimya
fabrika
patlama
işçi
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Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-mobilya-fabrikasinda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1056847567.html
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tekirdağ, kimya, fabrika, patlama, işçi, yaralı

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

00:37 08.06.2022
© İHATekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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