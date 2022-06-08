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TOGG'dan yeni paylaşım: 'Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?'
TOGG'dan yeni paylaşım: 'Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?'
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikada boyasız... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:40+0300
2022-06-08T12:40+0300
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togg
yerli otomobil
yerli otomobil girişim grubu
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor.TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/tobb-baskani-rifat-hisarciklioglu-yerli-otomobil-togg-2023un-ilk-uc-ayinda-trafige-cikacak--1056459170.html
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togg, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu

TOGG'dan yeni paylaşım: 'Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?'

12:40 08.06.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikada boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. İlk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor.

TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?"

Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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