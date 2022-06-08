https://tr.sputniknews.com/20220608/togg-sizce-ilk-togg-hangi-renk-olacak-1057128963.html

TOGG'dan yeni paylaşım: 'Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?'

TOGG'dan yeni paylaşım: 'Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?'

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikada boyasız... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:40+0300

2022-06-08T12:40+0300

2022-06-08T12:40+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

yerli otomobil girişim grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052448603_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_768e1cc2d8799476b041d1a170d4826c.jpg

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor.TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220518/tobb-baskani-rifat-hisarciklioglu-yerli-otomobil-togg-2023un-ilk-uc-ayinda-trafige-cikacak--1056459170.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

togg, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu