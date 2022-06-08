https://tr.sputniknews.com/20220608/unlu-eski-general-ve-brookings-enstitusu-baskani-allena-yasadisi-katar-lobiciliginden-sorusturma-1057154856.html

Ünlü eski general ve Brookings Enstitüsü Başkanı Allen'a yasadışı Katar lobiciliğinden soruşturma

Ünlü eski general ve Brookings Enstitüsü Başkanı Allen'a yasadışı Katar lobiciliğinden soruşturma

ABD'nin eski Afganistan komutanı ve IŞİD'le Savaş Koalisyonu Temsilcisi olan Brookings Enstitüsü Başkanı Allen'ın Katar lobisi yolsuzluğu soruşturması... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T21:21+0300

2022-06-08T21:21+0300

2022-06-08T22:39+0300

dünya

john allen

abd

suudi arabistan

katar

körfez ülkeleri

kriz

abluka

yaptırım

israil

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ABD'de Katar lobisi yolsuzluğuyla ilgili soruşturmanın çapı emekli bir dört yıldızlı generale dek genişledi. Körfez ülkelerinin abluka ve yaptırımına maruz kaldığı dönemde Katar için lobi yaptığı şüphesiyle ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın yürüttüğü soruşturma kapsamına alınan John R. Allen'ın elektronik verilerine FBI tarafından el konuldu.Barack Obama'nın başkanlığı döneminde 2011-13'te Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerini komuta eden Allen, 2014-15'te IŞİD'le Savaşan Küresel Koalisyon'da ABD Başkanı Temsilcisi olarak çalıştı. 2014'te potansiyel İsrail-Filistin barış anlaşmasına eşlik edecek güvenlik planı hazırlamakla da görevlendirilen Allen'ın İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve halihazırdaki Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bir dönem yönettiği şirketle ilişkisi de var. Dolayısıyla hem dünya genelinde hem İsrail özelinde tanınan bir isim olan Allen, 2017'de Demokrat Parti'ye yakın, Amerikan siyasetinde etkili düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün başına getirildi. 'Yalan ifade vermek ve suç kanıtı oluşturan belgeleri saklamak' suçlamasıAssociated Press'in (AP) incelediği federal mahkeme belgelerine göre Katar adına yasadışı lobi kampanyasındaki rolüyle ilgili yalan ifade vermek ve suç kanıtı oluşturan belgeleri saklamakla itham edilen emekli deniz piyadesi generali hakkında ceza davası açılması kuvvetle muhtemel. Allen'ın dahil edildiği soruşturmanın kapanına daha önce ABD'nin eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Pakistan Büyükelçisi Richard G. Olson ile Pakistan kökenli Amerikalı girişimci ve siyasi bağış toplayıcı Imaad Zuberi kıstırıldı. Olson geçen hafta hakkındaki suçlamaları kabul etti. Yurtdışından bağış toplama faaliyetlerinde yolsuzluk yapmak, vergi kaçırmak, yabancı ajan faaliyeti yürütmek suçlamalarını kabul eden Zuberi de 2021'de üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik yabancı lobicilik faaliyetlerini gizlemek için kayıtları tahrif etmekten 12 yıl hapis cezasına, 1.75 milyon dolar para cezasına ve hükümete 15.7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Soruşturma kapsamında ABD Kongresi'nin bir dizi üyesinin de ifadesi alındı.'Katar hükümetiyle milyonlarca dolarlık iş anlaşmaları'Federal mahkemedeki belgelere göre Allen, 2017 yazından 2021 başına dek Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez bloğunun gazabına uğrayan gaz zengini Katar'ın ABD politikası üzerindeki etkisini artırması için perde arkası faaliyetler yürüttü. Emekli general hakkında arama emri çıkarılmasını talep eden FBI ajanı Babak Adib, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) atıfla "FARA ihlallerinin kasıtlı olduğuna dair önemli kanıtlar var” dedi. Adib, Allen'ın lobi kampanyasındaki rolünü ABD yetkililerine yanlış yansıttığını ve o sırada Katar hükümetiyle milyonlarca dolarlık iş anlaşmaları yürüttüğünü bildirmediğini belirtti. FBI'a göre 2020'de kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede Katar için yaptığı çalışmalar hakkında yanlış bir versiyon sunan Allen, daha önce de büyük jüri mahkeme celbine icabet etmedi ve ilgili e-posta mesajlarını teslim etmedi. Mahkeme belgeleriyle ilgili yorum yapmayan emekli general, daha önce Katar ajanı olarak çalıştığını reddetmiş ve 2017'de Katar'la ilgili girişimlerinin Körfez'de ABD birliklerini riske atacak bir savaşın başlamasını önleme çabasından ibaret olduğunu söylemişti. Belgelere göre Allen Brookings Enstitüsü'ndeki resmi e-posta hesabını Katar'la iletişim için de kullanırken, kısa süre öncesine dek en büyük mali destekçilerinden biri Katar olan düşünce kuruluşundan ilk etapta konuyla ilgili sorulara yanıt gelmedi. Mahkeme belgelerine göre 2017'de Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetimin Körfez bloğuna karşı Katar'dan yana tavır sergilemesinde emekli general önemli rol oynadı. Trump yönetiminin daha Katar yanlısı ton benimsemesi için dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster nezdinde lobi yapan Allen, McMaster'a gönderdiği bir e-postada, Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez krizinde tüm tarafları itidalli hareket etmeye çağıran açıklama yayımlamasına yönelik Katar'ın talebini iletti. 2 gün sonra dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yaptığı açıklamada, 'diğer Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ablukayı gevşetmeleri ve tarafların gerilimi daha fazla tırmandırmaması' çağrısı yapıldı. Katar'a gizli yasadışı istihbarat operasyonları tavsiye ettiLobi kampanyası sırasında Olson ve Allen, Doha'ya gidip Katar Emiri ve diğer üst düzey yetkililerle biraraya geldi. Görüşmede Allen, ABD politikasını nasıl etkileyecekleri konusunda tavsiyelerde bulunduğu Katarlıların 'siyah ve beyaz operasyonlar dahil istihbarat operasyonlarının tüm yelpazesini kullanmaları gerektiğini' söyledi. Ordu, hükümet veya başka bir kuruluşun katılımını gizleyerek veya reddederek yürüttüğü gizli görev veya kampanyaya, siyah operasyon deniliyor ve bunlar, genellikle yasadışı karakterde oluyor. Kriz sırasında Katar, tenkitçilerini ve rakiplerini hackleyip ele geçirdiği bilgileri sızdırma operasyonları düzenlemekle ve bu kapsamda BAE'nin bir büyükelçisinin de hedef almakla suçlanmıştı. Mahkeme belgelerine göre emekli general, haftasonu için Doha'ya gitmeden önce 'Olson ve Zuberi ile çabalarının karşılığı hakkında konuşmak istediğini söyledi, orada konuşma yapmayacak olmasına rağmen 20 bin dolarlık konuşma ücreti talep etti ve daha ​​uzun vadeli bir ilişki için daha eksiksiz bir düzenleme yapmalarını' istedi. Allen'ın Katar'a birinci sınıf uçak biletini Zuberi ödedi, ancak konuşmacı ücreti ödendiğine dair kanıt yok. Katar gezisinden döndükten sonra, Allen ve Olson, ABD Kongresi üyeleri, özellikle de Katar'ı terörün finansmanıyla ilişkilendiren Temsilciler Meclisi kararını destekleyenler nezdinde lobi faaliyeti yürüttü.Aynı zamanda Katar için ABD hükümet yetkililerine kulis yapan Allen, FBI'a göre Katar'a yardım etmek ve liderliğiyle güçlü bağlarını sürdürmek için epey mali teşvik aldı. Yönetim kurulunda görev yaptığı bir şirket adına Katar hükümetiyle en az bir sefer milyonlarca dolarlık iş anlaşması kotardı.

https://tr.sputniknews.com/20210105/suudi-arabistan-disisleri-bakani-katarla-anlasmazliklar-sonlandirildi-ve-diplomatik-iliskiler-1043516340.html

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john allen, abd, suudi arabistan, katar, körfez ülkeleri, kriz, abluka, yaptırım, israil, afganistan, işid karşıtı koalisyon