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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:21+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal'in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı.Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
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nicolas maduro, anıtkabir, venezuela

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti

12:21 08.06.2022
© AAMaduro anıtkabir ziyaret
Maduro anıtkabir ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal'in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı.
Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.
Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
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