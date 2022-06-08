https://tr.sputniknews.com/20220608/yunanistanda-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1057167545.html
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:56+0300
2022-06-08T23:56+0300
2022-06-08T23:56+0300
dünya
yunanistan
maymun çiçeği virüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_ee1e9114883788e17a7ca56f0bef825c.jpg
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesi'nde tespit edildi. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220608/dso-dunyada-binin-uzerinde-maymun-cicegi-vakasi-var-1057160163.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056635137_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_1e7706844a2145c6a5673db5fd2bbeea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, maymun çiçeği virüsü
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
Abone ol
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesi'nde tespit edildi.
Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.