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https://tr.sputniknews.com/20220608/yunanistanda-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1057167545.html
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:56+0300
2022-06-08T23:56+0300
dünya
yunanistan
maymun çiçeği virüsü
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesi'nde tespit edildi. Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220608/dso-dunyada-binin-uzerinde-maymun-cicegi-vakasi-var-1057160163.html
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yunanistan, maymun çiçeği virüsü

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası

23:56 08.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell RegnerMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner
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Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesi'nde tespit edildi.
Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
DÜNYA
DSÖ: Dünyada binin üzerinde maymun çiçeği vakası var
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