Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle sözleşmeler var

Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen tahılın Ortadoğu ülkelerine tedarik edilmeye başladığını, tahılın gönderildiği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında.
Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle yapılmış sözleşmeler var
Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen tahılın Ortadoğu ülkelerine tedarik edilmeye başladığını, tahılın gönderildiği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu söyledi. Balitskiy, Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Tahılı, Rusya üstünden gönderiyoruz, başlıca sözleşmeler Türkiye ile yapılıyor. (Tahıl yüklü) ilk trenler Kırım üstünden Ortadoğu’ya gitti” dedi.