Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle sözleşmeler var

Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle yapılmış sözleşmeler var

Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen tahılın Ortadoğu ülkelerine tedarik edilmeye başladığını, tahılın gönderildiği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu söyledi. Balitskiy, Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Tahılı, Rusya üstünden gönderiyoruz, başlıca sözleşmeler Türkiye ile yapılıyor. (Tahıl yüklü) ilk trenler Kırım üstünden Ortadoğu’ya gitti” dedi.