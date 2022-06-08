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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/zaporojye-idaresi-yerli-tahil-yuklu-ilk-trenler-ortadoguya-gitti-turkiyeyle-sozlesmeler-var-1057140928.html
Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle sözleşmeler var
Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle sözleşmeler var
Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Tahıllar - Sputnik Türkiye

Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle sözleşmeler var

16:10 08.06.2022 (güncellendi: 16:11 08.06.2022)
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Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen tahılın Ortadoğu ülkelerine tedarik edilmeye başladığını, tahılın gönderildiği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
Ukrayna krizi
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16:27 08.06.2022
16:11 08.06.2022
16:07 08.06.2022
Zaporojye idaresi: Yerli tahıl yüklü ilk trenler Ortadoğu’ya gitti, Türkiye’yle yapılmış sözleşmeler var
Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye bölgesinde oluşturulan geçici askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye’de üretilen tahılın Ortadoğu ülkelerine tedarik edilmeye başladığını, tahılın gönderildiği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu söyledi. Balitskiy, Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Tahılı, Rusya üstünden gönderiyoruz, başlıca sözleşmeler Türkiye ile yapılıyor. (Tahıl yüklü) ilk trenler Kırım üstünden Ortadoğu’ya gitti” dedi.
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