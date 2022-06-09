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6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada iki doktora hapis cezası
6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada iki doktora hapis cezası
Solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan iki doktor, 'taksirle ölüme neden... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:48+0300
2022-06-09T14:48+0300
türkiye
bebek
mahkeme
dava
doktor
istanbul
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İstanbul'da 2015 yılında solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan iki doktorun, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Nurettin Onur Kutlu ile tarafların avukatları katıldı. Müdahil anne Nurcan ve baba Şahin Türkan da duruşmada hazır bulundu.'Bir bilgisiz biri sorumsuzdu'Hayatını kaybeden Miray'ın annesi Nurcan Türkan, doktorlara güvendiklerini ifade ederek, "Biri bilgisiz, biri sorumsuzdu. İlaç tedavisiyle çocuğumuz hayatını kaybetti. Şikayetçiyiz" dedi.Baba Türkan ise davanın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Söz verilen tutuksuz sanık Nurettin Onur Kutlu, suçlamaları kabul etmeyerek, olay zamanında icapçı hekim olduğunu iddia etti.'Bilinmeyen bir hastalığı vardı'Miray bebek için kendilerinin de çok üzgün olduğunu dile getiren Kutlu, "Ağır bir kalp yetmezliği, bilinmeyen bir metabolik hastalığı vardı. Kalbini desteklemek için tüm ilaçları kullandık. Fayda görmedik. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Bakanlık ve diğer kurum raporlarında suçsuz bulundum. Vicdanen müsterihim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.3 yıl 6'şar ay hapisMahkeme, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja ile ilgili olarak müteveffaya uygulanan digoksin miktarının normal düzeyinden çok fazla uygulanışı ve miktarı, tanık beyanları, ilacın uygulanma süresi, sanıkların suç işlemedeki taksir düzeyindeki kusurlarının asli derece oluşları, eylemin işlendiği yerin kamu hastanesi olması, sanıkların doktor sıfatı taşımasına rağmen kendilerine bundan dolayı duyulan güveni boşa çıkarmaları, vefat edenin yaşı dikkate alındığında suçun konusunun önemi ve geride bıraktığı ailesinin bu kapsamdaki zararı da göz önünden bulundurularak, "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.İyi hal indirimi uygulanmadıBaba Şahin Türkan'ın sanıkların kendilerini çocukların ölümünden bu yana hiç arayıp sormadıklarını, cenaze ya da defin sürecinde kendileriyle ilgilenmediklerini, başsağlığı dilemediklerini belirtmesini göz önüne alan mahkeme, sanıkların bu haliyle en temel insanlık görevi olan başsağlığını bile dilemediklerini, anne ve babanın acılarını paylaşmadıklarını, mahkemenin 20. celsesinde bu husus sorulduğunda başsağlığı dilemelerinin de samimi olmadığını değerlendirdi.Bu haliyle sanıkların suçu işledikleri andan yargılama süreci içerisinde herhangi bir pişmanlık sergilememeleri ve duymamaları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmamasına, cezaları ertelememeye ve para cezasına çevirmemeye hükmedildi.Mahkeme, sanıkların doktorluk mesleğinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla üzerlerine atılı taksirle öldürme suçu işledikleri anlaşıldığından, 5 ay doktorluk görevlerini yapmalarının yasaklanmasına karar verdi.Ne olmuştu?Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkan, 20 Kasım 2015'te hayatını kaybetmişti.Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz ilaç (digoksin) etkisiyle zehirlenip bu yüzden öldüğünü iddia ederek 2 doktordan şikayetçi olmuştu.Soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
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bebek, mahkeme, dava, doktor, istanbul

6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada iki doktora hapis cezası

14:48 09.06.2022
© İHA / ELİF SOMUNCU - SEMA DEMİR6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada iki doktora hapis cezası
6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada iki doktora hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© İHA / ELİF SOMUNCU - SEMA DEMİR
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Solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan iki doktor, 'taksirle ölüme neden olmak'tan 3 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanmazken, cezalar ertelenmedi ve para cezasına da çevrilmedi.
İstanbul'da 2015 yılında solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan iki doktorun, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Nurettin Onur Kutlu ile tarafların avukatları katıldı. Müdahil anne Nurcan ve baba Şahin Türkan da duruşmada hazır bulundu.

'Bir bilgisiz biri sorumsuzdu'

Hayatını kaybeden Miray'ın annesi Nurcan Türkan, doktorlara güvendiklerini ifade ederek, "Biri bilgisiz, biri sorumsuzdu. İlaç tedavisiyle çocuğumuz hayatını kaybetti. Şikayetçiyiz" dedi.

Baba Türkan ise davanın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanık Nurettin Onur Kutlu, suçlamaları kabul etmeyerek, olay zamanında icapçı hekim olduğunu iddia etti.

'Bilinmeyen bir hastalığı vardı'

Miray bebek için kendilerinin de çok üzgün olduğunu dile getiren Kutlu, "Ağır bir kalp yetmezliği, bilinmeyen bir metabolik hastalığı vardı. Kalbini desteklemek için tüm ilaçları kullandık. Fayda görmedik. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Bakanlık ve diğer kurum raporlarında suçsuz bulundum. Vicdanen müsterihim. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

3 yıl 6'şar ay hapis

Mahkeme, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja ile ilgili olarak müteveffaya uygulanan digoksin miktarının normal düzeyinden çok fazla uygulanışı ve miktarı, tanık beyanları, ilacın uygulanma süresi, sanıkların suç işlemedeki taksir düzeyindeki kusurlarının asli derece oluşları, eylemin işlendiği yerin kamu hastanesi olması, sanıkların doktor sıfatı taşımasına rağmen kendilerine bundan dolayı duyulan güveni boşa çıkarmaları, vefat edenin yaşı dikkate alındığında suçun konusunun önemi ve geride bıraktığı ailesinin bu kapsamdaki zararı da göz önünden bulundurularak, "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Baba Şahin Türkan'ın sanıkların kendilerini çocukların ölümünden bu yana hiç arayıp sormadıklarını, cenaze ya da defin sürecinde kendileriyle ilgilenmediklerini, başsağlığı dilemediklerini belirtmesini göz önüne alan mahkeme, sanıkların bu haliyle en temel insanlık görevi olan başsağlığını bile dilemediklerini, anne ve babanın acılarını paylaşmadıklarını, mahkemenin 20. celsesinde bu husus sorulduğunda başsağlığı dilemelerinin de samimi olmadığını değerlendirdi.

Bu haliyle sanıkların suçu işledikleri andan yargılama süreci içerisinde herhangi bir pişmanlık sergilememeleri ve duymamaları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmamasına, cezaları ertelememeye ve para cezasına çevirmemeye hükmedildi.

Mahkeme, sanıkların doktorluk mesleğinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla üzerlerine atılı taksirle öldürme suçu işledikleri anlaşıldığından, 5 ay doktorluk görevlerini yapmalarının yasaklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkan, 20 Kasım 2015'te hayatını kaybetmişti.

Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz ilaç (digoksin) etkisiyle zehirlenip bu yüzden öldüğünü iddia ederek 2 doktordan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
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