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https://tr.sputniknews.com/20220609/abd-temsilciler-meclisi-yari-otomatik-silah-satin-alma-yasini-21e-cikaran-tasariyi-onayladi-1057173649.html
ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısına onay... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:51+0300
2022-06-09T02:51+0300
dünya
abd
silah
kongre
oylama
yaş
silah ruhsatı
yasa
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ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan 'silah reformu' çağrıları kapsamında Kongre'den adım geldi.ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 'hayır' oyuna karşı 228 'evet' oyu ile kabul edildi.ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/cin-abd-evindeki-silahli-siddetle-yuzlesmeli-1057114301.html
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abd, silah, kongre, oylama, yaş, silah ruhsatı, yasa

ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

02:51 09.06.2022
© AAtabanca / silah
tabanca / silah - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi, son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısına onay verdi.
ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan 'silah reformu' çağrıları kapsamında Kongre'den adım geldi.
ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.
Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 'hayır' oyuna karşı 228 'evet' oyu ile kabul edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.
Zhao Lijian - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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