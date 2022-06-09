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ABD'de askeri nakliye uçağı düştü: 4 ölü
ABD'de askeri nakliye uçağı düştü: 4 ölü
ABD'de nükleer madde taşıdığı iddia edilen V-22 Osprey uçağının Doğu Kaliforniya'da düştüğü, 5 mürettebattan 4'ünün öldüğü bildirildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:36+0300
2022-06-09T02:36+0300
2022-06-09T02:45+0300
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ABD ordusuna ait bir V-22 Osprey askeri nakliye uçağı, Güneydoğu Kaliforniya çölünde düştü. İlk raporlar, uçağın nükleer malzeme taşıyor olabileceği iddiasını güçlendirdi ancak ABD Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti.Bir Pentagon sözcüsü, olayı Sputnik'e doğruladı ancak uçağın nükleer madde taşımadığını söyledi.Yerel haberlere göre, beş mürettebattan dördünün öldüğü, beşinci kişiden haber alınamadığı bildirildi.Öte yandan kazanın, ABD-Meksika sınırının yaklaşık 32 kilometre kuzeyinde ve Arizona sınırının 37 kilometre batısında bulunan Glamis kasabası yakınlarındaki Imperial County'de meydana geldiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/pentagon-ukraynaya-cok-namlulu-roketatarlar-helikopterler-ve-fuzeler-gonderilecek-1056895957.html
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abd, nükleer, uçak, uçak kazası, savaş uçağı, askeri uçak
ABD'de askeri nakliye uçağı düştü: 4 ölü
02:36 09.06.2022 (güncellendi: 02:45 09.06.2022) Abone ol
ABD'de nükleer madde taşıdığı iddia edilen V-22 Osprey uçağının Doğu Kaliforniya'da düştüğü, 5 mürettebattan 4'ünün öldüğü bildirildi.
ABD ordusuna ait bir V-22 Osprey askeri nakliye uçağı, Güneydoğu Kaliforniya çölünde düştü. İlk raporlar, uçağın nükleer malzeme taşıyor olabileceği iddiasını güçlendirdi ancak ABD Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti.
Bir Pentagon sözcüsü, olayı Sputnik'e doğruladı ancak uçağın nükleer madde taşımadığını söyledi.
Yerel haberlere göre, beş mürettebattan dördünün öldüğü, beşinci kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Öte yandan kazanın, ABD-Meksika sınırının yaklaşık 32 kilometre kuzeyinde ve Arizona sınırının 37 kilometre batısında bulunan Glamis kasabası yakınlarındaki Imperial County'de meydana geldiği belirtildi.