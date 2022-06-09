https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-okul-saldirisinda-hayatta-kalan-ogrenci-arkadasimin-kanini-uzerime-surup-sessiz-kaldim-1057178901.html
ABD'de okul saldırısında hayatta kalan öğrenci: Arkadaşımın kanını üzerime sürüp sessiz kaldım
ABD'de okul saldırısında hayatta kalan öğrenci: Arkadaşımın kanını üzerime sürüp sessiz kaldım
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu’na 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Teksas... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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Temsilciler Meclisi'nde ifade verenler arasında, silahlı saldırıda hayatta kalan 11 yaşındaki öğrenci Miah Cerrillo da yer aldı. Saldırıda hayatta kalmak için kendini saldırıda vurulan sınıf arkadaşının kanıyla kapladığını ve ölü numarası yaptığını anlatan 11 yaşındaki Cerrillo verdiği ifadede, katliamdan sonra kendini güvende hissetmediğini söyledi. Cerillo, öğretmeninin saldırgan tarafından başından vurulduğunu ifade ederek, saldırganın daha sonra öğrencilere de ateş açtığını belirtti. 11 yaşındaki çocuk, "Geri geleceğini düşündüm, bu yüzden sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım" dedi. Cerillo’nun babası Miguel Cerillo, kızının olaydan kaynaklanan kalıcı travmaya sahip olduğunu söyleyerek, "Okullar artık güvenli değil, bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs’ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-21-kisinin-olduruldugu-ilkokul-saldirisinin-magduru-aileler-ilk-davayi-acti-1057175155.html
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ABD'de okul saldırısında hayatta kalan öğrenci: Arkadaşımın kanını üzerime sürüp sessiz kaldım
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ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu’na 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Teksas Bölge Mahkemesi'ne açtıkları davayla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.
Temsilciler Meclisi'nde ifade verenler arasında, silahlı saldırıda hayatta kalan 11 yaşındaki öğrenci Miah Cerrillo da yer aldı.
Saldırıda hayatta kalmak için kendini saldırıda vurulan sınıf arkadaşının kanıyla kapladığını ve ölü numarası yaptığını anlatan 11 yaşındaki Cerrillo verdiği ifadede, katliamdan sonra kendini güvende hissetmediğini söyledi.
Cerillo, öğretmeninin saldırgan tarafından başından vurulduğunu ifade ederek, saldırganın daha sonra öğrencilere de ateş açtığını belirtti. 11 yaşındaki çocuk, "Geri geleceğini düşündüm, bu yüzden sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım" dedi.
Cerillo’nun babası Miguel Cerillo, kızının olaydan kaynaklanan kalıcı travmaya sahip olduğunu söyleyerek, "Okullar artık güvenli değil, bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs’ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.