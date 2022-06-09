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ABD'li rock grubu, tepkilerin ardından İsrail'deki konserlerini iptal etti
ABD'li rock grubu, tepkilerin ardından İsrail'deki konserlerini iptal etti
ABD'nin New York eyaletinde kurulan rock müzik grubu Big Thief, sosyal medyadaki tepkilerin ardından İsrail'de vereceği konserleri iptal ettiğini duyurdu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:38+0300
2022-06-09T20:38+0300
2022-06-09T20:38+0300
dünya
filistin
israil
işgal
konser
tel aviv
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Brooklyn kentinde 2015'te müzik hayatına başlayan ve kısa sürede dünya genelinde bir hayran kitlesi oluşturan Big Thief, Filistin destekçisi grupların sosyal medyadaki yoğun tepkisi üzerine İsrail'in başkenti Tel Aviv'de temmuzda yapacağı iki konserden vazgeçtiklerini açıkladı.ABD'li müzik grubu Twitter'dan paylaştıkları açıklamada, "İsrail'de müzik yapmakla ilgili ilk açıklamamızın pervasızlığı ve saflığı ile incittiklerimizden özür dileriz. Açık olmak gerekirse, Filistin halkına yönelik yasa dışı işgale ve sistematik baskıya karşıyız. Tüm Filistinliler için tam özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.Grup, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik kötü muamelesini protesto eden Boykot, Elden Çıkarma ve Yaptırımlar (BDS) isimli gruptan haberdar olduklarını, konser gelirlerini "Filistinli çocuklara tıbbi ve insani yardım sağlayan STK'lere, Filistinliler ve İsrailliler arasında daha iyi bir gelecek için birlikte çalışan kurumlara" bağışlayacaklarını belirtti.Big Thief, haziran başında, 2020'den bu yana yapamadıkları Tel Aviv konserlerini gerçekleştireceklerine dair Instagram'da duyuru yapmış, bunun üzerine takipçi ve hayranlarından büyük tepki görmüştü.
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filistin, israil, işgal, konser, tel aviv
ABD'li rock grubu, tepkilerin ardından İsrail'deki konserlerini iptal etti
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ABD'nin New York eyaletinde kurulan rock müzik grubu Big Thief, sosyal medyadaki tepkilerin ardından İsrail'de vereceği konserleri iptal ettiğini duyurdu.
Brooklyn kentinde 2015'te müzik hayatına başlayan ve kısa sürede dünya genelinde bir hayran kitlesi oluşturan Big Thief, Filistin destekçisi grupların sosyal medyadaki yoğun tepkisi üzerine İsrail'in başkenti Tel Aviv'de temmuzda yapacağı iki konserden vazgeçtiklerini açıkladı.
ABD'li müzik grubu Twitter'dan paylaştıkları açıklamada, "İsrail'de müzik yapmakla ilgili ilk açıklamamızın pervasızlığı ve saflığı ile incittiklerimizden özür dileriz. Açık olmak gerekirse, Filistin halkına yönelik yasa dışı işgale ve sistematik baskıya karşıyız. Tüm Filistinliler için tam özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Grup, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik kötü muamelesini protesto eden Boykot, Elden Çıkarma ve Yaptırımlar (BDS) isimli gruptan haberdar olduklarını, konser gelirlerini "Filistinli çocuklara tıbbi ve insani yardım sağlayan STK'lere, Filistinliler ve İsrailliler arasında daha iyi bir gelecek için birlikte çalışan kurumlara" bağışlayacaklarını belirtti.
Big Thief, haziran başında, 2020'den bu yana yapamadıkları Tel Aviv konserlerini gerçekleştireceklerine dair Instagram'da duyuru yapmış, bunun üzerine takipçi ve hayranlarından büyük tepki görmüştü.