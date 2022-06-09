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Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü
Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü
Adana'da "1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T09:47+0300
2022-06-09T09:47+0300
yaşam
türkiye
adana
yemek
tost
acı
yarışma
baygınlık
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Adana'da 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. 1'i kadın, 6 yarışmacının kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.Yarışmacılardan biri fenalaştıYarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Avrupa ve Ortadoğu'ya açılıyorYarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-aciklandi-vedat-milor-turkiyenin-siralamadaki-yerini-elestirdi-1057047612.html
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türkiye, adana, yemek, tost, acı, yarışma, baygınlık

Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü

09:47 09.06.2022
© DHAAdana'da acılı tost yeme yarışması
Adana'da acılı tost yeme yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© DHA
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Adana'da "1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı.
Adana'da 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. 1'i kadın, 6 yarışmacının kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Yarışmacılardan biri fenalaştı

Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avrupa ve Ortadoğu'ya açılıyor

Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.
Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.
Adana Kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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