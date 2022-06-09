https://tr.sputniknews.com/20220609/adanada-acili-tost-yeme-yarismasi-besinci-tostunu-yerken-bayildi-kafasindan-asagi-su-dokuldu-1057178495.html

Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü

Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü

Adana'da "1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T09:47+0300

2022-06-09T09:47+0300

2022-06-09T09:47+0300

yaşam

türkiye

adana

yemek

tost

acı

yarışma

baygınlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057178350_0:0:615:347_1920x0_80_0_0_cba06e9a2db37576fcd72ac6d780ba75.jpg

Adana'da 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. 1'i kadın, 6 yarışmacının kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.Yarışmacılardan biri fenalaştıYarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Avrupa ve Ortadoğu'ya açılıyorYarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220606/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-aciklandi-vedat-milor-turkiyenin-siralamadaki-yerini-elestirdi-1057047612.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adana, yemek, tost, acı, yarışma, baygınlık