https://tr.sputniknews.com/20220609/agridaki-bazi-alanlarin-kentsel-donusum-alani-ilan-edilmesine-iliskin-karar-yururlukten-kaldirildi-1057176245.html

Ağrı'da bazı yerlerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı

Ağrı'da bazı yerlerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T06:53+0300

2022-06-09T06:53+0300

2022-06-09T06:53+0300

türkiye

resmi gazete

kentsel dönüşüm

ağrı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi.

türkiye

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resmi gazete, kentsel dönüşüm, ağrı, recep tayyip erdoğan