https://tr.sputniknews.com/20220609/agridaki-bazi-alanlarin-kentsel-donusum-alani-ilan-edilmesine-iliskin-karar-yururlukten-kaldirildi-1057176245.html
Ağrı'da bazı yerlerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı
Ağrı'da bazı yerlerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T06:53+0300
2022-06-09T06:53+0300
2022-06-09T06:53+0300
türkiye
resmi gazete
kentsel dönüşüm
ağrı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi.
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resmi gazete, kentsel dönüşüm, ağrı, recep tayyip erdoğan
Ağrı'da bazı yerlerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.
Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi.