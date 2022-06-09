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Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak
Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T08:39+0300
2022-06-09T08:39+0300
politika
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Hakan, bugünkü yazısında, Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı. Hakan, şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."
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meral akşener, iyi parti, chp

Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak

08:39 09.06.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu.
Hakan, bugünkü yazısında, Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı.
Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."
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