https://tr.sputniknews.com/20220609/ahmet-hakan-aksenerin-hedefi-chpyi-tirtiklamak-1057177355.html

Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak

Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T08:39+0300

2022-06-09T08:39+0300

2022-06-09T08:39+0300

politika

meral akşener

iyi parti

chp

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Hakan, bugünkü yazısında, Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı. Hakan, şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."

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meral akşener, iyi parti, chp