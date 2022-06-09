https://tr.sputniknews.com/20220609/ahmet-hakan-aksenerin-hedefi-chpyi-tirtiklamak-1057177355.html
Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak
Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T08:39+0300
2022-06-09T08:39+0300
2022-06-09T08:39+0300
politika
meral akşener
iyi parti
chp
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Hakan, bugünkü yazısında, Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı. Hakan, şu ifadeleri kullandı: "Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."
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meral akşener, iyi parti, chp
Ahmet Hakan: Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu.
Hakan, bugünkü yazısında
, Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı.
Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."