https://tr.sputniknews.com/20220609/akkuyu-ngs-yetkilisi-turk-sanayisinin-yetenekleri-ile-yol-haritasi-gelistirildi-1057191755.html
Akkuyu NGS yetkilisi: Türk sanayisinin yetenekleri ile yol haritası geliştirildi
Akkuyu NGS yetkilisi: Türk sanayisinin yetenekleri ile yol haritası geliştirildi
4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Türk tedarikçilerin Akkuyu NGS inşaat projesine katılımına yönelik faaliyetlerden bahseden... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:29+0300
2022-06-09T15:29+0300
2022-06-09T15:29+0300
türkiye
rusya
nükleer enerji
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
işbirliği
türkiye
anlaşma
yerelleştirme
ekonomi
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İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Rusya ve Türkiye işbirliği ile yürütülen Akkuyu NGS inşaat projesinin Yerelleştirme Sorumlusu Azat Odekov, Türk tedarikçilerin katılımına yönelik faaliyetlerden bahsetti.Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu fuarda konuşan Odekov, 2010 yılında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, Türkiye’de üretilen malzeme ve ekipmanların Akkuyu NGS inşaatında yaygın olarak kullanılması üzerine mutabık kalındığına da dikkat çekti.‘Türk ürünlerini benzer projelerde de kullanarak deneyim kazanmaya yönelmek gibi yerelleştime hedeflerimiz mevcut’Yerelleştirme hedeflerinden de bahseden Odekov, “Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ile ilgili taraflar arasında etkin etkileşim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi; Türk ürünlerinin kullanımı, benzer projelerde daha fazla kullanılmak üzere deneyim kazanmaya yönelmek gibi yerelleştime hedeflerimiz mevcut” ifadelerini kullandı.‘Türk sanayisinin potansiyel yetenekleri göz önünde bulundurularak yerelleşme yol haritası geliştirildi’Yerelleştirme Çalışma Grubu’nun, malzeme ve ekipman tedariklerinin yerelleştirilmesi ile ilgili konularda düzenli olarak açıklayıcı toplantılar ve müzakereler düzenlediğine dikkat çeken Odekov, “Örneğin Çalışma Grubu, kurulduğu 2020 yılından bu yana şu sonuçları elde etti; Türk sanayisinin potansiyel yetenekleri göz önünde bulundurularak yerelleşme yol haritası geliştirildi, Türk Standartları Enstitüsü, Temel Bilim Malzeme Organizasyonu (BMSO) olarak tanındı, yerelleştirilmiş ürünler kataloğu hazırlandı ve İstanbul Yerelleştirme Ofisi kuruldu” dedi.‘Türk tedarikçiler ve üreticiler için yetkinliğin geliştirilmesi hedefleniyor’Yerelleştirme ofisinin endüstride yeni bir yönün geliştirilmesine ve Türk tedarikçiler ile üreticilerin benzer projelerdeki tedariklere katılma fırsatı sunduğunu söyleyen Odekov, “Türk endüstrisi için yeni beklentiler oluşuyor, altyapı ve sanayinin geliştirilmesi sağlanıyor, Türk tedarikçiler ve üreticiler için yetkinliğin geliştirilmesi de hedeflenmiş oluyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/isbirligi-anlasmasi-rus-ve-turk-sanayicileri-nukleer-enerji-projelerinde-birlikte-calisacak-1057136555.html
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Selin Uludağ
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Selin Uludağ
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türkiye, rusya, nükleer enerji, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işbirliği, anlaşma, yerelleştirme, ekonomi
Akkuyu NGS yetkilisi: Türk sanayisinin yetenekleri ile yol haritası geliştirildi
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4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Türk tedarikçilerin Akkuyu NGS inşaat projesine katılımına yönelik faaliyetlerden bahseden projenin Yerelleştirme Sorumlusu Azat Odekov, “Türk sanayisinin potansiyel yetenekleri göz önünde bulundurularak yerelleşme yol haritası geliştirildi” dedi.
İstanbul’da düzenlenen 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Rusya ve Türkiye işbirliği ile yürütülen Akkuyu NGS inşaat projesinin Yerelleştirme Sorumlusu Azat Odekov, Türk tedarikçilerin katılımına yönelik faaliyetlerden bahsetti.
Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu fuarda konuşan Odekov, 2010 yılında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, Türkiye’de üretilen malzeme ve ekipmanların Akkuyu NGS inşaatında yaygın olarak kullanılması üzerine mutabık kalındığına da dikkat çekti.
‘Türk ürünlerini benzer projelerde de kullanarak deneyim kazanmaya yönelmek gibi yerelleştime hedeflerimiz mevcut’
Yerelleştirme hedeflerinden de bahseden Odekov, “Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ile ilgili taraflar arasında etkin etkileşim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi; Türk ürünlerinin kullanımı, benzer projelerde daha fazla kullanılmak üzere deneyim kazanmaya yönelmek gibi yerelleştime hedeflerimiz mevcut” ifadelerini kullandı.
‘Türk sanayisinin potansiyel yetenekleri göz önünde bulundurularak yerelleşme yol haritası geliştirildi’
Yerelleştirme Çalışma Grubu’nun, malzeme ve ekipman tedariklerinin yerelleştirilmesi ile ilgili konularda düzenli olarak açıklayıcı toplantılar ve müzakereler düzenlediğine dikkat çeken Odekov, “Örneğin Çalışma Grubu, kurulduğu 2020 yılından bu yana şu sonuçları elde etti; Türk sanayisinin potansiyel yetenekleri göz önünde bulundurularak yerelleşme yol haritası geliştirildi, Türk Standartları Enstitüsü, Temel Bilim Malzeme Organizasyonu (BMSO) olarak tanındı, yerelleştirilmiş ürünler kataloğu hazırlandı ve İstanbul Yerelleştirme Ofisi kuruldu” dedi.
‘Türk tedarikçiler ve üreticiler için yetkinliğin geliştirilmesi hedefleniyor’
Yerelleştirme ofisinin endüstride yeni bir yönün geliştirilmesine ve Türk tedarikçiler ile üreticilerin benzer projelerdeki tedariklere katılma fırsatı sunduğunu söyleyen Odekov, “Türk endüstrisi için yeni beklentiler oluşuyor, altyapı ve sanayinin geliştirilmesi sağlanıyor, Türk tedarikçiler ve üreticiler için yetkinliğin geliştirilmesi de hedeflenmiş oluyor” dedi.