https://tr.sputniknews.com/20220609/anadolu-efesi-farkli-yenen-fenerbahce-beko-seriyi-2-0a-getirdi-1057211839.html

Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0'a getirdi

Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0'a getirdi

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 yendi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T22:49+0300

2022-06-09T22:49+0300

2022-06-09T22:49+0300

spor

anadolu efes

fenerbahçe

fenerbahçe beko

basketbol

play-off

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057211927_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_91058ef2a1c73165b2c4901607aa0141.png

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220607/fenerbahce-anadolu-efesi-maglup-ederek-seride-1-0-one-gecti--1057105047.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anadolu efes, fenerbahçe, fenerbahçe beko, basketbol, play-off