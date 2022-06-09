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Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0'a getirdi
Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 yendi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:49+0300
2022-06-09T22:49+0300
spor
anadolu efes
fenerbahçe
fenerbahçe beko
basketbol
play-off
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ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220607/fenerbahce-anadolu-efesi-maglup-ederek-seride-1-0-one-gecti--1057105047.html
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anadolu efes, fenerbahçe, fenerbahçe beko, basketbol, play-off

Anadolu Efes'i farklı yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0'a getirdi

22:49 09.06.2022
© AAFenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 yendi.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.
Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 85-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
SPOR
Fenerbahçe, Anadolu Efes'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti
7 Haziran , 22:19
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