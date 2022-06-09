https://tr.sputniknews.com/20220609/ankaranin-abd-ve-rusyaya-dayanarak-bolgeyi-kontrol-altina-alma-siyasetinin-sonuna-gelindi-1057221963.html

'Ankara'nın ABD ve Rusya'ya dayanarak bölgeyi kontrol altına alma siyasetinin sonuna gelindi'

'Ankara'nın ABD ve Rusya'ya dayanarak bölgeyi kontrol altına alma siyasetinin sonuna gelindi'

Emir Aşnas’a göre, Rusya olası Suriye operasyonu için kesin tavır sergilemese de Ankara'nın bölgeyi kontrol altına alma siyasetinin sonuna gelindi. 'Tel Rıfat'... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T05:19+0300

2022-06-09T05:19+0300

2022-06-10T05:25+0300

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Ukrayna kriziyle birlikte Batı'da yeniden 'jeostratejik önemi' vurgulanan Türkiye, bir kez daha 'güvenlik tehditleri' temasıyla Suriye'ye yönelik yeni harekata girişmeyi gündemine aldı. 2019'da durdurulan operasyonda Ankara'nın hem Fırat'ın doğusu hem de batısı için ABD ve Rusya ile mutabakatları bulunuyorken, İdlib'deki cihatçı gruplarla da bağlantılı yaratılan statükoda da bir değişiklik bulunmuyor.Bu koşullarda Ankara'nın kimi yorumcuların ülke içindeki ekonomik krizle de bağlantılandırdığı yeni harekat söyleminin nasıl hayata geçirileceği tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG'nin son dönemde saldırılarını artırdığı gerekçesiyle BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca 2019'da kesilen harekatın tamamlanmasından söz ederken, Tel Rıfat ve Münbiç'i anması dikkat çekti.Konu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara ziyaretinde de gündeme taşındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısında Türkiye'yle yapılan mutabakatların yerine getirilmediğini söyledi. Lavrov ise Türkiye'nin sınır güvenliği hassasiyetini anladıklarını vurgularken, Ankara-Moskova-Tahran bağlamındaki Astana sürecine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye ile Mart 2020'de İdlib'in terörist unsurlardan temizlenmesine ilişkin mutabakatın hayata geçirilmemiş olduğu mesajını da verdi. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin denetimi altındaki İdlib bölgesinde son dönemde ekonomik koşullardaki kötüleşmeye paralel olarak meydana gelen geniş çaplı protestolar da dikkat çekiyor.Lavrov'un temaslarının hemen ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Russia Today Arapça'yla söyleşisi dikkat çekti. Esad, söyleşide Suriye topraklarına yönelik herhangi bir operasyona karşı devlet güçleri ve halk milisleriyle direnileceğinin altını çizdi.Lavrov'un ziyareti sonrası Suriye başlığı etrafındaki gelişmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘Rusya’nın buna kesin bir hayır demediğini düşünüyorum'Emir Aşnas’a göre, Lavrov'un ziyaretinde Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında karşılıklı yerine getirilmediği belirtilen mutabakatlar anılırken, olası operasyona dair pazarlıkların sürdüğü ve Rusya'nın 'kesin bir hayır' demediği bir görüntü var:'Esad Rusya televizyonu üzerinden çok net direnecekleri mesajı verdi'Aşnas, buna karşılık Suriye'den son dönemde gelen tepkilere dikkat çekti. Suriye Dışişleri'nin ardından Esad'ın Russia Today televizyonuyla söyleşisine atıf yapan Aşnas, özellikle Suriye liderinin ordunun Türkiye'nin olası bir girişimine direneceğini çok net biçimde ifade ettiğini belirtti. Aşnas ordunun olmadığı yerlerde 'halk milisleri' atfına dikkat çekerken, Suriye ordusunun bunlara desteğiyle ilgili farklı yorumlar da bulunduğunu vurguladı:'Tel Rıfat en zor yerden başlamak, Münbiç daha gri alan'Erdoğan'ın operasyon için Tel Rıfat ve Münbiç'e işaret ettiğini anımsatan bunun Halep'in güvenliğiyle ilgili olduğunu vurgularken, yer seçiminin pazarlığı en üstten açmak anlamına gelebileceğini söyledi:'Türkiye Suriye'nin yüzde 10.98 büyüklüğünde toprağını aldı ama...'Ankara'nın bugüne kadar Rusya ve kısmen ABD ile anlaşarak Suriye topraklarının yüzde 10.98 oranındaki kısmını aldığını söyleyen Aşnas'a göre artık bunu sürdürmek zorlaşıyor. Astana formatının belli işlevi yerine getirse de sıkıntılı olduğunu aktaran Aşnas, Ankara'ya Münbiç etrafındaki küçük bir bölge için izin çıksa bile bunun sonuç değiştirici olamayacağını dikkat çekti:‘Türkiye açısından Rusya ve ABD’ye dayanarak bölgeyi kontrolü altına alma politikasının sonuna gelindi'Ankara'nın Münbiç bölgesinde küçük bir bölgeyi alma izni koparabileceğini ancak bunun sonucu değiştirmeyeceğini söyleyen Aşnas, son protesto dalgasına atfen Erdoğan yönetiminin kendi kontrolündeki bölgeleri yönetmekte zorlandığını anımsattı:'Münbiç etrafında bir kısım toprak almak, PKK ile ilgili hiçbir önemli işi gerçekleştirmez'Aşnas, Münbiç etrafında bir kısım toprak daha alınmasının PKK ile ilgili hiçbir önemli iş gerçekleştirilmesini getirmeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ankara'nın Suriye topraklarında elektrik firmalarıyla on yıllık sözleşmeler yapmasının ise bölgede 'kalıcı olmayı istediği' anlamına geldiğini belirten Aşnas, "Türkiye Cumhuriyeti’nin şüphesiz PKK ile ilgili güvenlik kaygıları var, YPG’yi Suriye kolu sayıyor. Ama bunlar en baştaki önceliği değil, bunu diğer öncelikleri açısından kullanıyor" yorumunu yaptı:'Ankara YPG ile dahi görüştü, görüşmediği bir tek Suriye'nin meşru hükümeti'Aşnas Ankara'nın 2012'den bu yana Suriye politikasında hiçbir değişiklik olmadığı görüşünde:

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