https://tr.sputniknews.com/20220609/arastirma-iyimserlik-omru-egzersiz-yapmak-kadar-uzatabilir-1057193596.html

Araştırma: İyimserlik, ömrü egzersiz yapmak kadar uzatabilir

Araştırma: İyimserlik, ömrü egzersiz yapmak kadar uzatabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, en fazla iyimser olan insanların 90 yaşından sonra yaşama ihtimalinin en az iyimser olan insanlara göre yüzde 10 daha fazla... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:04+0300

2022-06-09T15:04+0300

2022-06-09T15:04+0300

yaşam

abd

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uzun yaşam

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Amerikan Geriatri Topluluğu Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, iyimser insanların 90 yaşı geçerek uzun yaşama ihtimali, karamsar olanlara göre yüzde 10 daha fazla.Harvard ve Boston Üniversitelerinden bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma kapsamında 159 bin 255 kadın izlendi.İncelemeler sonucunda iyimserliğin insan ömründeki yüzde 5.4'lük yani ortalama 4.4 yıllık artışla ilişkili olabileceği sonucuna ulaşan bilim insanları, söz konusu sonuçların depresyon, kronik kalp hastalıkları, sosyal ve ekonomik koşullar ele alında da geçerli olduğunu kaydetti. Egzersiz yapmanın sağlık için önemli olduğunun geniş çapta kabul gördüğünü ve düzenli egzersizin insan ömrünü 0.4 ila 4.2 yıl uzattığını hatırlatan bilim insanları, makalede "Bulgularımız iyimserliğin etkisinin egzersizinkiyle karşılaştırılabilir derecede yüksek olabileceğini düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.İyimserlik ile uzun ömür arasındaki ilişkinin tüm ırk ve etnisiteler için geçerli olduğunu ortaya koyan bilimsel deney, en fazla iyimser olan kadın denek grubunun 90 yaşından sonra yaşama ihtimalinin en az iyimser olan kadın deneklere göre yüzde 10 daha fazla olduğunu ortaya koydu.Kadınların egzersiz yapma veya sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı faktörlerinin bulgular üzerinde bir etkisi olsa da, araştırmacılar başka faktörlerin de rol oynadığını belirtti. Buna göre, söz konusu faktörler arasında insanların zor bir zamandan geçerken sahip oldukları destek türleri ve insanların kendi sağlıklarına yönelik riskleri en aza indirebilme ve problem çözme yetenekleri de anıldı. Çalışmada deneklere iyimserlikle ilgili sorulan sorular, kişilerin olumlu ve olumsuz tanımlamalara nasıl tepki verdiklerine bağlı olarak değerlendirildi.

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abd, olumlu, olumsuz, uzun yaşam