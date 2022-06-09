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Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir
Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir
İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:07+0300
2022-06-09T14:08+0300
yaşam
parkinson
ingiltere
kabus
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UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olabileceği ortaya koyuldu.Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi. Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı. Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu. Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir.
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parkinson, ingiltere, kabus

Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir

14:07 09.06.2022 (güncellendi: 14:08 09.06.2022)
© Fotoğraf : GettyParkinson hastalığında umut vadeden araştırma
Parkinson hastalığında umut vadeden araştırma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Getty
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İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı.
UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olabileceği ortaya koyuldu.
Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi.
Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı. Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.
Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir.
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