https://tr.sputniknews.com/20220609/avrupa-komisyonundan-danimarkayairkcilik-sorunu-ve-gocmenlere-yonelik-baskiyi-ele-almacagrisi-1057202415.html
Avrupa Komisyonu'ndan Danimarka'ya ırkçılık sorunu ve göçmenlere yönelik baskıyı ele alma çağrısı
Avrupa Komisyonu'ndan Danimarka'ya ırkçılık sorunu ve göçmenlere yönelik baskıyı ele alma çağrısı
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Danimarka hükümetine ülkedeki göçmenlere karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçılık sorunlarını ele alma... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T18:36+0300
2022-06-09T18:36+0300
2022-06-09T18:42+0300
dünya
danimarka
göçmen krizi
beyaz ırkçılığı
irkçı
avrupa parlamentosu (ap)
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Bugünkü toplantıda Komisyon'a sunulan gözlemci raporunda Danimarka'daki azınlık gruplarına ve göçmenlere karşı yapılan ayrımcılıklara değinildi.Raporda bazı siyasi partilerin, Ortadoğu'dan gelen yabancılar başta olmak üzere göçmen grupları "Danimarka kültürüne tehdit" olarak gören söylemlerinden endişe duyulurken hükümetin Batılılar ve Batılı olmayanları ayrı mahallelere yerleştirmeye yönelik şehirleşme planı eleştirildi.Hükümetin 'paralel toplum' uygulamasının, birçok mahalleye sonradan yerleşen göçmen ailelerin zorla başka yerlere götürülmesine sebep olarak mağduriyet yarattığı kaydedildi.Bu tür söylem ve uygulamalarla Danimarka'da Müslüman karşıtı söylemler ile azınlık ve göçmenlere karşı baskıların arttığı vurgulanarak, hükümete "Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik ayrımcılığı ele almak üzere ırkçılığa karşı bir ulusal plan hazırlama" çağrısı yapıldı.Müslümanlar ve diğer azınlık gruplarını koruma altına alabilmek için söz konusu plana eğitim, kamu bilinci, karşı söylemlerin desteklenmesi, güvenlik güçleri ile öğretmenlerin eğitimi ve azınlık gruplarının sektörlerde istihdam edilmesi gibi faaliyetlerin dahil edilmesi gerektiği bildirildi.Raporda Danimarka hükümetinin, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık yapan kanun dışı kuruluşlar ve siyasi partilere devlet desteğinin kesilmesi için çalışma planı hazırlaması gerektiği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/ingilterenin-ardindan-danimarkadan-da-benzer-plan-ulkedeki-gocmenler-ruandaya-yerlestirilecek--1055699569.html
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danimarka, göçmen krizi, beyaz ırkçılığı, irkçı, avrupa parlamentosu (ap)
Avrupa Komisyonu'ndan Danimarka'ya ırkçılık sorunu ve göçmenlere yönelik baskıyı ele alma çağrısı
18:36 09.06.2022 (güncellendi: 18:42 09.06.2022) Abone ol
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Danimarka hükümetine ülkedeki göçmenlere karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçılık sorunlarını ele alma çağrısında bulundu.
Bugünkü toplantıda Komisyon'a sunulan gözlemci raporunda Danimarka'daki azınlık gruplarına ve göçmenlere karşı yapılan ayrımcılıklara değinildi.
Raporda bazı siyasi partilerin, Ortadoğu'dan gelen yabancılar başta olmak üzere göçmen grupları "Danimarka kültürüne tehdit" olarak gören söylemlerinden endişe duyulurken hükümetin Batılılar ve Batılı olmayanları ayrı mahallelere yerleştirmeye yönelik şehirleşme planı eleştirildi.
Hükümetin 'paralel toplum' uygulamasının, birçok mahalleye sonradan yerleşen göçmen ailelerin zorla başka yerlere götürülmesine sebep olarak mağduriyet yarattığı kaydedildi.
Bu tür söylem ve uygulamalarla Danimarka'da Müslüman karşıtı söylemler ile azınlık ve göçmenlere karşı baskıların arttığı vurgulanarak, hükümete "Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik ayrımcılığı ele almak üzere ırkçılığa karşı bir ulusal plan hazırlama" çağrısı yapıldı.
Müslümanlar ve diğer azınlık gruplarını koruma altına alabilmek için söz konusu plana eğitim, kamu bilinci, karşı söylemlerin desteklenmesi, güvenlik güçleri ile öğretmenlerin eğitimi ve azınlık gruplarının sektörlerde istihdam edilmesi gibi faaliyetlerin dahil edilmesi gerektiği bildirildi.
Raporda Danimarka hükümetinin, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık yapan kanun dışı kuruluşlar ve siyasi partilere devlet desteğinin kesilmesi için çalışma planı hazırlaması gerektiği vurgulandı.