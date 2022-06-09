https://tr.sputniknews.com/20220609/avrupa-merkez-bankasi-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1057192694.html
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı
Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:52+0300
2022-06-09T14:52+0300
2022-06-09T15:08+0300
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avrupa merkez bankası (ecb)
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı
14:52 09.06.2022 (güncellendi: 15:08 09.06.2022) Abone ol
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Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.