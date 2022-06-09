https://tr.sputniknews.com/20220609/babacan-6li-masada-bugune-kadar-cumhurbaskani-adayi-ismi-konusulmadi--secimlere-yakin-aciklanacak-1057201778.html

Babacan: 6'lı masada bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı, seçimlere yakın açıklanacak

Babacan: 6'lı masada bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı, seçimlere yakın açıklanacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili 'bu... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T18:03+0300

2022-06-09T18:03+0300

2022-06-09T18:08+0300

politika

ali babacan

cumhur ittifakı

millet ittifakı

deva partisi

6'lı masa

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Babacan, Manisa'da, Manisa Küçük Sanayi Sitesi ve semt pazarını ziyaret edip, esnafın sorunlarını dinledi. Babacan, ardından partisinin Manisa İl Başkanlığı'na geçerek burada basın açıklaması yaptı.Allah korusun bu ülkenin insanları çok büyük bedel öder"Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Babacan, şöyle konuştu:'Aday seçimlere yakın açıklanacak'Ortak adayın seçimlere biraz daha yakın zamanda açıklanmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Babacan, "Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. 6'lı masanın hedefi şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Bu aşamada ortak bir karar ortaya koymuş durumdayız. Bir başka kararımızın bu ortak adayın seçimlere biraz daha yaklaşınca karar verilmesi ve açıklanmasıdır. Şu an da yoğun bir şekilde ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışıyoruz. Önce yapabilecek işleri tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra o işleri yapabilecek, cumhurbaşkanlığı pozisyonunda bu ülkeyi parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde kim yönetebilir diye onu konuşmaya başlayacağız. Önce bir işi tanımlamamız gerekiyor" diye konuştu.'Cumhurbaşkanı değerlendirmesinde bulunmadık'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıktığına yönelik soru üzerine Babacan, "Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili 'Bu cumhurbaşkanı adayı olabilir ya da bu cumhurbaşkanı olamaz' diye bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde bugüne kadar hiç olmadı, öncelikle biz yapılacak işi çalışıyoruz. Hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edebilecek, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. 6 genel başkandan biri olabilir, dışarıdan da olabilir ama 6'lı ortamda bugüne kadar bunların hiçbirini konuşmuş değiliz" ifadelerini kullandı

https://tr.sputniknews.com/20220607/guldur-guldurden-6li-masa-skeci-1057108950.html

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ali babacan, cumhur ittifakı, millet ittifakı, deva partisi, 6'lı masa