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Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesi sadece konutta geçerli
Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesi sadece konutta geçerli
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 kadar uygulanacak kira sözleşmelerinde artışını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin geçici olduğunu belirtti... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:50+0300
2022-06-09T14:50+0300
türkiye
bekir bozdağ
kira
konut
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber'de katıldığı programda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin sadece konutlarda geçerli olduğunu belirtti.Bakan Bozdağ Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi bir tasarruf yapma hakkı olduğunu ancak zaman zaman geçmişte de olduğu gibi sınırlama ile ilgili düzenleme yapılabileceğini belirtti.Bozdağ, "Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25'in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak." dedi.
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bekir bozdağ, kira, konut

Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesi sadece konutta geçerli

14:50 09.06.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 kadar uygulanacak kira sözleşmelerinde artışını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin geçici olduğunu belirtti. Amacın dar gelirliyi korumak olduğunu belirten Bozdağ, "Kira düzenlemesi sadece konutta geçerli" şeklinde konuştu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber'de katıldığı programda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin sadece konutlarda geçerli olduğunu belirtti.
Bakan Bozdağ Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi bir tasarruf yapma hakkı olduğunu ancak zaman zaman geçmişte de olduğu gibi sınırlama ile ilgili düzenleme yapılabileceğini belirtti.
Bozdağ, "Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25'in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak." dedi.
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