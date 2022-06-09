https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-cavusoglu-ermeni-cemaatimiz-ulkemizin-ayrilmaz-bir-parcasidir-1057201450.html
Bakan Çavuşoğlu: Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır
Bakan Çavuşoğlu: Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan ile görüştü... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:55+0300
2022-06-09T17:55+0300
2022-06-09T17:55+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
surp takavor ermeni kilisesi
türkiye ermenileri patrikliği
görüşme
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Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Barsamyan ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan’ı kabul ettik. Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ermeni toplumunun önde gelen temsilcileriyle diyalog ve temaslarımızı sürdüreceğiz."
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mevlüt çavuşoğlu, surp takavor ermeni kilisesi, türkiye ermenileri patrikliği, görüşme
Bakan Çavuşoğlu: Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan ile görüştü. Çavuşoğlu, "Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ermeni toplumunun önde gelen temsilcileriyle diyalog ve temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Barsamyan ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan’ı kabul ettik. Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ermeni toplumunun önde gelen temsilcileriyle diyalog ve temaslarımızı sürdüreceğiz."