https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-cavusoglu-ermeni-cemaatimiz-ulkemizin-ayrilmaz-bir-parcasidir-1057201450.html

Bakan Çavuşoğlu: Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır

Bakan Çavuşoğlu: Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan ile görüştü... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T17:55+0300

2022-06-09T17:55+0300

2022-06-09T17:55+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

surp takavor ermeni kilisesi

türkiye ermenileri patrikliği

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858934_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4459104f0ab89d17ba86f534a832397a.jpg

Çavuşoğlu, Türk Ermenileri Patriği Maşalyan ve Ermeni Apolistik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Barsamyan ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi Vatikan Temsilcisi Khajag Barsamyan’ı kabul ettik. Ermeni cemaatimiz, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ermeni toplumunun önde gelen temsilcileriyle diyalog ve temaslarımızı sürdüreceğiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, surp takavor ermeni kilisesi, türkiye ermenileri patrikliği, görüşme