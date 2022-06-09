https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-mus-istanbulda-2-milyon-adet-captagon-742-kilogram-metamfetamin-ele-gecirildi-1057182162.html

Bakan Muş: İstanbul'da 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş: İstanbul'da 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T11:58+0300

2022-06-09T11:58+0300

2022-06-09T12:00+0300

mehmet muş

türkiye

metamfetamin

istanbul

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

türkiye

istanbul

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mehmet muş, metamfetamin, istanbul