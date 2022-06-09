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https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-mus-istanbulda-2-milyon-adet-captagon-742-kilogram-metamfetamin-ele-gecirildi-1057182162.html
Bakan Muş: İstanbul'da 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş: İstanbul'da 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T11:58+0300
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mehmet muş
türkiye
metamfetamin
istanbul
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:
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Bakan Muş: İstanbul'da 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin ele geçirildi

11:58 09.06.2022 (güncellendi: 12:00 09.06.2022)
© AATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."
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