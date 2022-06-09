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https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-varank-uzaya-gidecek-kisi-turkiyedeki-bilimsel-projeleri-de-uzayda-test-edecek-1057188221.html
Bakan Varank: Uzaya gidecek kişi Türkiye'deki bilimsel projeleri de uzayda test edecek
Bakan Varank: Uzaya gidecek kişi Türkiye'deki bilimsel projeleri de uzayda test edecek
Uzaya gidecek ilk Türk için başvurular devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaya gidecek kişinin Türkiye'de üretilen projeleri uzayda test... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:24+0300
2022-06-09T13:24+0300
türkiye
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
uzay
uzay aracı
türkiye uzay ajansı
bilim insanları
uzay istasyonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, 2023’te uzayda bir Türk olması için başlatılan çalışma kapsamında, Türk uzay yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar yapacak.Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabiliyor. Bu başvurular içinden iki kişi seçilecek. Seçilecek iki kişiden biri uzay istasyonuna gidecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk yolcu ile birlikte Türk bilim insanları ve girişimcilerin uzaya ilişkin projelerin de uzaya gideceğini duyurdu. Bakan Varank “Yeni bir duyuruya daha çıkıyoruz. Uzayda bilimsel çalışma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini kabul etmeye başlayacağız. Örneğin metal bir ürün geliştirdiniz, bunu uzay ortamında test etmek istiyorsunuz, uzaya gidecek olan Türk vatandaşı o ürünü de yanında götürerek orada bunu test edecek. Uluslararası uzay istasyonunda deney yaptırmak isteyen, ürünlerini test etmek isteyen varsa onların projelerini de uzaya yollayacağız. Yeni bilimsel bir misyon ile gidecek Türk vatandaşı uzaya” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/varanktan-uzay-aciklamasi-ben-gidemem-klostrofobim-var-1056728093.html
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mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, uzay, uzay aracı, türkiye uzay ajansı, bilim insanları, uzay istasyonu

Bakan Varank: Uzaya gidecek kişi Türkiye'deki bilimsel projeleri de uzayda test edecek

13:24 09.06.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Uzaya gidecek ilk Türk için başvurular devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaya gidecek kişinin Türkiye'de üretilen projeleri uzayda test edeceğini açıkladı. Varank "Yeni bir ilana çıkarak uzayla ilgili projeleri toplayacağız. Bunların bazıları yolculuk sırasında test edilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, 2023’te uzayda bir Türk olması için başlatılan çalışma kapsamında, Türk uzay yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar yapacak.
Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabiliyor. Bu başvurular içinden iki kişi seçilecek. Seçilecek iki kişiden biri uzay istasyonuna gidecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk yolcu ile birlikte Türk bilim insanları ve girişimcilerin uzaya ilişkin projelerin de uzaya gideceğini duyurdu. Bakan Varank “Yeni bir duyuruya daha çıkıyoruz. Uzayda bilimsel çalışma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini kabul etmeye başlayacağız. Örneğin metal bir ürün geliştirdiniz, bunu uzay ortamında test etmek istiyorsunuz, uzaya gidecek olan Türk vatandaşı o ürünü de yanında götürerek orada bunu test edecek. Uluslararası uzay istasyonunda deney yaptırmak isteyen, ürünlerini test etmek isteyen varsa onların projelerini de uzaya yollayacağız. Yeni bilimsel bir misyon ile gidecek Türk vatandaşı uzaya” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
TÜRKİYE
Varank'tan 'uzay' açıklaması: Ben gidemem, klostrofobim var
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