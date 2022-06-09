https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-yardimcisi-gizligider-bugday-ve-seker-noksanimiz-yok-fazlamiz-var-1057189127.html

Bakan Yardımcısı Gizligider: Buğday ve şeker noksanımız yok, fazlamız var

Bakan Yardımcısı Gizligider: Buğday ve şeker noksanımız yok, fazlamız var

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, "Gerekiyorsa belli bir kota, sınır ile şeker ithalatı olabilir. Ancak henüz 1 kilogram şeker bile ithal etmedik... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T13:47+0300

2022-06-09T13:47+0300

2022-06-09T13:52+0300

buğday

politika

tarım

zeydan karalar

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Pandemi süreci ve sonrasında gıda, tarım ve hayvancılık tüm dünyada en önemli gündem konularından biri haline gelirken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Adana’da düzenlediği ‘Tarım Zirvesi’ başladı.Kentteki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:Adana Valisi Süleyman Elban ise gıdanın milli güvenlik meselesi haline geldiğini ifade ederek, “Özellikle bu toplantıyı ben çok anlamlı buluyorum. Burada bizim çok net bir şekilde ne üretiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne zaman üretiyoruz, nerede üretiyoruz, ne kadar ithal ediyoruz, doğru mu yapıyoruz, doğru tohum mu kullanıyoruz, verdiğimiz hormon doğru mu, sulama tekniğimiz doğru mu gibi sorulara bakarak bu toplantıda hepsinin enine boyuna tartışılacak. Hakikaten tarımda ciddi bir paradigma değişikliğine gitme mecburiyetimiz olduğu gün gibi açık” diye konuştu.‘Algı operasyonları yapılıyor’Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise zirveden çıkacak sonuç bildirgesini çok önemsediklerini söyledi. Gizligider, Türkiye’nin gıda krizinde anahtar ülke olduğuna dikkat çekti:‘Sen yeter ki üret, devlet senin arkanda’Dünya basınında bir takım algoritmaların yürütüldüğünün ancak Türkiye olarak, ‘Sen yeter ki üret, devlet senin arkanda’ mottosuyla hareket ettiklerini aktaran Gizligider, “Dünya basınında belki 50-60 yıldır kıyametin hangi yılda kopacağı, nüfusun ne kadarının yok olacağı, gıda noktasında yetersizliğin ne zaman başlayacağıyla ilgili bir takım teoriler hep ortaya atılır. Bunların filmleri de yapılır. Belki dünya bunlara hazırlanmaya da çalışılabilir. Dünyada nüfusun azaltılmasıyla ilgili genel bir politikanın altyapısı da oluşturulmaya çalışılabilir. Biz bunların hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. ‘Sen yeter ki üret, devlet senin arkanda’ demeye devam edeceğiz” diye konuştu.Rusya’nın Ukrayna operasyonu sonrası gıda koridorunun Türkiye garantörlüğünde açılması için girişimlerin sürdüğünü söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Türkiye anahtar ülke dedik bunu da söylerken slogan olarak söylemiyoruz. Henüz daha dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov acaba gıda koridorunu Türkiye’nin garantörlüğünde nasıl açabiliriz diye tartıştı. Türkiye’nin siyaseti sadece Türkiye’yi değil bölge barışını, bölgenin gıda güvenliğini de ilgilendirir hale geldi” ifadelerini kullandı.Muhalefete seslenen ve ‘Ülkede şeker, buğday yok’ söylemlerine sert çıkan Ebubekir Gizligider, daha sonra şunları söyledi:‘Ülkemizde ne şeker, ne de buğday sorunu var’Türkiye’nin ihracatta çok önemli bir ülke olduğunun altınız çizen Gizligider, buğday ithalatının da ticaretin gereği olduğunu söyledi. Gizligider, “’Neden buğday ithal ediyorsunuz?’ diye sorabilirsiniz. Türkiye, ihracatta bölgenin en önemli dünyanın da çok önemli ülkelerinden birisidir. Bir endüstrinin, bir sanayinin devamı olarak gerekiyorsa ucuz buğday başka bir ülkeden alınıp ihracatta kullanılabilir. Buda ticaretin bir gereğidir. Şekerle ilgili de aynı karar çıktı. Gerekiyorsa belli bir kota, sınır ile şeker ithalatı olabilir. Ancak henüz 1 kilogram şeker bile ithal etmedik. Ancak iş dünyasının, sanayinin ihtiyacı olabilir. O zamanda bölgenin en büyük ihracatçısıyız. İhtiyaç duyarsak alırız. Burada hiç kimse kafa karışıklığıyla, numaralarla karşımıza çıkmasın. Türkiye her alanda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Türkiye’de şeker üretiminin yüzde 93’ü kendi yerli pancarımızdan üretiliyor. Ülkemizde ne şeker, ne de buğday sorunu var” diye konuştu.Konuşmaların ardından paneller düzenlendi. Zirve akşam saatlerine kadar devam edecek.

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buğday, tarım, zeydan karalar