Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bartindaki-deniz-kirliliginin-polen-kaynakli-oldugu-belirlendi-1057202543.html
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T18:39+0300
2022-06-09T18:39+0300
yaşam
bartın
deniz kirliliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057202625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf6046d128003ab3d0442eb9426f6ec2.jpg
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Amasra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Liman ile Çakraz sahilinde müsilaja (deniz salyası) benzer deniz kirliliğine rastlanıldığının ihbar edilmesi üzerine 1 Haziran'da ilgili yerlerden numune alındığı belirtildi.Numunelerin analiz yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezine gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Analiz sonucu ilk tespitlerde her iki deniz suyu numunesinin en üstte kalan yüzey tabakasında sarı renkli bir oluşum gözlemlendiği, en dip kısımda ise çökelmiş olarak bulunan deniz yosunlarına rastlanıldığı belirtilmiştir. Mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Havayla atmosferde taşınan polenler, deniz, göl gibi su kaynaklarıyla buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesimi ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında ayrıca her iki bölgeden alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır."
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057202625_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b774ff7a570ab3da5dcaa6484f7167d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bartın, deniz kirliliği

Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi

18:39 09.06.2022
© AABartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Amasra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Liman ile Çakraz sahilinde müsilaja (deniz salyası) benzer deniz kirliliğine rastlanıldığının ihbar edilmesi üzerine 1 Haziran'da ilgili yerlerden numune alındığı belirtildi.
Numunelerin analiz yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezine gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Analiz sonucu ilk tespitlerde her iki deniz suyu numunesinin en üstte kalan yüzey tabakasında sarı renkli bir oluşum gözlemlendiği, en dip kısımda ise çökelmiş olarak bulunan deniz yosunlarına rastlanıldığı belirtilmiştir. Mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Havayla atmosferde taşınan polenler, deniz, göl gibi su kaynaklarıyla buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesimi ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında ayrıca her iki bölgeden alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала