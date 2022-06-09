https://tr.sputniknews.com/20220609/batinin-yaptirimlarini-elestiren-putin-rusyanin-etrafini-citle-cevirmek-imkansiz---1057199899.html

Batı'nın yaptırımlarını eleştiren Putin: Rusya'nın etrafını çitle çevirmek imkansız

Batı'nın yaptırımlarını eleştiren Putin: Rusya'nın etrafını çitle çevirmek imkansız

Ülkesinin hiçbir zaman kapalı ekonomiye sahip olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın etrafını çitle... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T17:17+0300

2022-06-09T17:17+0300

2022-06-09T17:59+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ekonomi

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Teknoloji ve inovasyon, tarım alanındaki genç girişimciler ve startup kurucularıyla bir araya gelen Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik kısıtlamalarını eleştirdi.Putin, "Rusya gibi bir ülkenin etrafını çitle çevirmek imkansız. Biz de kendi etrafımızı çitle çevirmeyi planlamıyoruz" dedi.Rusya'nın hiçbir zaman kapalı ekonomiye sahip olmadığını ve olmayacağını belirten Putin, "Eğer birileri bizi kısıtlamaya çalışıyorsa, onlar kendilerini kısıtlıyordur. Gübre ihracatımızı kısıtlamaya çalışıyorlar. Fiyatlar yükseldi. En başta, onlarda fiyatlar bizdekinden daha yüksek. Enerji kaynaklarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar. Fiyatlar yine gökyüzüne fırladı" diye konuştu.Batı'nın enflasyonu Putin adıyla birlikte andığını ancak kendilerinin bununla hiçbir ilgisi olmadığı kaydeden Rus lider, enflasyondaki artışın Batılı hükümetlerin hatalı politikasının sonucu olduğunu fakat Batılı siyasetçilerin her konuda Rusya'yı suçladığını vurguladı.'Demir perde örmeyeceğiz' Kapalı ekonominin SSCB döneminde olduğunu ve o zaman Sovyet yönetiminin bizzat demir perde ördüğünü, şu anda böyle bir şey yapmayı düşünmediklerini anlatan Putin, Rus ekonomisinin açık olacağının altını çizdi.'I. Petro gibi bizim de payımıza topraklarımızı geri döndürmek ve güçlendirmek düştü' Rus çarı I. Petro'nun 21 yıl boyunca Büyük Kuzey Savaşı'nda mücadele ettiğini ve kendisinin hiçbir yeri ele geçirmediğini, aksine ülkesine geri döndürdüğünü söyleyen Putin, "I. Petro yeni kuzey başkentini ilan ettiğinde, Avrupa ülkelerinin hiçbiri orayı Rus toprağı kabul etmedi. Herkes, orayı İsveç toprağı olarak tanıdı. Peki Petro oraya neden girdi? Geri döndürmek için... Tüm bunlara bakınca, bizim de payımıza geri döndürmek ve güçlendirmek düştü" ifadelerini kullandı.'10 yıl sonra Rusya'da yaşam kalitesi daha iyi olacak' Putin, 10 yıl sonra Rusya'nın daha iyi yaşayıp yaşamayacağının sorulması üzerine "Evet. Bu da, en nihayetinde yaşam kalitesinin artmasını beraberinde getirecek" yanıtını verdi.'Bu yıl tahıl hasadı 130 milyon tonu aşabilir' Putin, 2022 yılında tahıl hasadının 130 milyon tonun üzerinde gerçekleşebileceği öngörüsünde bulundu. Rus lider, Haziran 2022-Temmuz 2022 döneminde 37 milyon ton olarak gerçekleşen tahıl ihracatının ise 2-3 yıl içinde 50 milyona ulaşacağını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220609/teksastaki-lng-tesisi-yangini-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-vurdu-1057180408.html

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