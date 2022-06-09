Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bddk-kur-korumali-tl-hesaplarindaki-toplam-mevduat-tutari-931-milyar-tlye-cikti-1057204050.html
BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı
BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı
Kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 26.8 milyar liralık artışla 930.9 milyar lira oldu. Hesaplar son haftalardaki artış hızını korursa haziran sonuna... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:23+0300
2022-06-09T19:28+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bddk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 3 Haziran haftasında 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya çıktı.Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 22 Aralık'tan bu yana uygulanıyor.Bununla birlikte 3 Haziran haftası verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı.Habertürk'ün haberine göre 3 Haziran'dan önceki 3 haftada KKM hesaplarında sırasıyla 29 milyar TL, 25 milyar 883 milyon TL ve 29 milyar 385 milyon TL'lik artışlar yaşanmıştı.Eğer KKM'ye kayış aynı hızda devam ederse haziran sonuna kadar 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşılacak.Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk

BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı

19:23 09.06.2022 (güncellendi: 19:28 09.06.2022)
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 26.8 milyar liralık artışla 930.9 milyar lira oldu. Hesaplar son haftalardaki artış hızını korursa haziran sonuna kadar 1 trilyon liraya ulaşacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 3 Haziran haftasında 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya çıktı.
Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 22 Aralık'tan bu yana uygulanıyor.
Bununla birlikte 3 Haziran haftası verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı.
Habertürk'ün haberine göre 3 Haziran'dan önceki 3 haftada KKM hesaplarında sırasıyla 29 milyar TL, 25 milyar 883 milyon TL ve 29 milyar 385 milyon TL'lik artışlar yaşanmıştı.
Eğer KKM'ye kayış aynı hızda devam ederse haziran sonuna kadar 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşılacak.
Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала