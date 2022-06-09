https://tr.sputniknews.com/20220609/bddk-kur-korumali-tl-hesaplarindaki-toplam-mevduat-tutari-931-milyar-tlye-cikti-1057204050.html
BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı
BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı
Kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 26.8 milyar liralık artışla 930.9 milyar lira oldu. Hesaplar son haftalardaki artış hızını korursa haziran sonuna... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:23+0300
2022-06-09T19:23+0300
2022-06-09T19:28+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bddk
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 3 Haziran haftasında 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya çıktı.Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 22 Aralık'tan bu yana uygulanıyor.Bununla birlikte 3 Haziran haftası verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı.Habertürk'ün haberine göre 3 Haziran'dan önceki 3 haftada KKM hesaplarında sırasıyla 29 milyar TL, 25 milyar 883 milyon TL ve 29 milyar 385 milyon TL'lik artışlar yaşanmıştı.Eğer KKM'ye kayış aynı hızda devam ederse haziran sonuna kadar 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşılacak.Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk
BDDK: Kur korumalı TL hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 931 milyar TL'ye çıktı
19:23 09.06.2022 (güncellendi: 19:28 09.06.2022) Abone ol
Kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 26.8 milyar liralık artışla 930.9 milyar lira oldu. Hesaplar son haftalardaki artış hızını korursa haziran sonuna kadar 1 trilyon liraya ulaşacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 3 Haziran haftasında 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya çıktı.
Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 22 Aralık'tan bu yana uygulanıyor.
Bununla birlikte 3 Haziran haftası verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı.
Habertürk'ün haberine
göre 3 Haziran'dan önceki 3 haftada KKM hesaplarında sırasıyla 29 milyar TL, 25 milyar 883 milyon TL ve 29 milyar 385 milyon TL'lik artışlar yaşanmıştı.
Eğer KKM'ye kayış aynı hızda devam ederse haziran sonuna kadar 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşılacak.
Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.