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Belçika Kralı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde sömürge dönemi için yine özür dilemedi
Belçika Kralı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde sömürge dönemi için yine özür dilemedi
Belçika Kralı Philippe 2 gün önce başlayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ziyaretinde, ülkesinin KDC’de yaptığı insanlık suçları nedeniyle yine “özür... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T00:42+0300
2022-06-09T00:42+0300
dünya
belçika
sömürgecilik
kongo
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Kral Philippe, 6 günlük ziyaretinin 2. Gününde KDC meclisinde milletvekilleri ve halka hitap etti.Belçika Kralının konuşmasında, Kongoluların beklediği 'özür' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.KDC’ye ilk defa seyahat ettiğini belirten Kral Philippe, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişte oluşan yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum." İfadesinin kullandı.Kral Philippe, 30 Haziran 2020'de Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan 'şiddet olayları' ve 'neden oldukları acılardan' derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup göndermişti.Philippe, mektupta, mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için "geçmişi" konuşmak gerektiğine dikkati çekmişti.Kanlı sömürge dönemiÜlke, uluslararası hukuka aykırı olarak 1885'te Belçika Kralı 2. Leopold'a "özel mülk" olarak tahsis edildi.'Kongo kasabı' olarak da bilinen 2. Leopold'un, KDC'de açlık ve sefalete mahkum ettiği insanların yanı sıra 10 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.İkinci Leopold, insanlık dışı uygulamalara isyan eden Kongoluları ateşli silahlarla bastırmakla kalmayıp gereksiz mermi kullanımını engellemek için kullanılan her mermi karşılığında bir Kongolunun organının getirilmesini zorunlu kıldı.O dönemde bölgeye giden gazeteciler aracılığıyla elleri kesilmiş çoğunluğu çocuk, binlerce kişinin fotoğrafları dünya basına yansımıştı.
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Belçika Kralı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde sömürge dönemi için yine özür dilemedi

00:42 09.06.2022
© REUTERS / Yves HermanBelçika'da ırkçılık ve sömürge karşıtı protestolar-Kral 2. Leopold heykeli-Kongo bayrağı
Belçika'da ırkçılık ve sömürge karşıtı protestolar-Kral 2. Leopold heykeli-Kongo bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Belçika Kralı Philippe 2 gün önce başlayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ziyaretinde, ülkesinin KDC’de yaptığı insanlık suçları nedeniyle yine “özür dilemek” yerine “derin pişmanlık” ifadesini tercih etti.
Kral Philippe, 6 günlük ziyaretinin 2. Gününde KDC meclisinde milletvekilleri ve halka hitap etti.
Belçika Kralının konuşmasında, Kongoluların beklediği 'özür' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.
KDC’ye ilk defa seyahat ettiğini belirten Kral Philippe, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişte oluşan yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum." İfadesinin kullandı.
Kral Philippe, 30 Haziran 2020'de Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan 'şiddet olayları' ve 'neden oldukları acılardan' derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup göndermişti.
Philippe, mektupta, mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için "geçmişi" konuşmak gerektiğine dikkati çekmişti.

Kanlı sömürge dönemi

Ülke, uluslararası hukuka aykırı olarak 1885'te Belçika Kralı 2. Leopold'a "özel mülk" olarak tahsis edildi.
'Kongo kasabı' olarak da bilinen 2. Leopold'un, KDC'de açlık ve sefalete mahkum ettiği insanların yanı sıra 10 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.
İkinci Leopold, insanlık dışı uygulamalara isyan eden Kongoluları ateşli silahlarla bastırmakla kalmayıp gereksiz mermi kullanımını engellemek için kullanılan her mermi karşılığında bir Kongolunun organının getirilmesini zorunlu kıldı.
O dönemde bölgeye giden gazeteciler aracılığıyla elleri kesilmiş çoğunluğu çocuk, binlerce kişinin fotoğrafları dünya basına yansımıştı.
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