Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale
16:48 09.06.2022 (güncellendi: 16:50 09.06.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
© AFP 2022 / DREW ANGERER
ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katılırken, konvoyunun geçişi sırasında yola atlayan bir kişi tarafından protesto edildi. Gizli Servis'in kadın göstericiye sert müdahalesi gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katıldı.
Kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere törene katılan Biden'ın konvoyu etkinliğin düzenleneceği yere giderken bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.
Fig ve 11. cadde yakınlarında toplanan göstericiler arasından bir kadın, Biden'ın o esnada içerisinde bulunmadığı araca doğru hareket ederek elindeki megafonla slogan atmaya başladı.
A protester was tackled and handcuffed by police after shouting at Joe Biden's motorcade in Los Angeles.— Sky News (@SkyNews) June 9, 2022
The US Secret Service tweeted that the woman was removed after entering a "restricted roadway".
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Gizli Servis bünyesinde görev alan korumalardan biri kadını yere yatırarak sert bir şekilde müdahale etti. Olay anı çevredeki kameralar tarafından görüntülenirken, çevredekiler sert müdahaleye tepki gösterdi.
Kadın hakları konusunda protesto düzenlediğini söyleyen kadın, daha sonra Los Angeles polisi tarafından tutuklandı.
Woman protester who jumped in front of moving motorcade tackled by Secret Service in downtown LA following @POTUS arrival, yelling about Roe V Wade @CBSLA pic.twitter.com/8bJrk6Ij1d— JASMINE VIEL (@jasmineviel) June 9, 2022