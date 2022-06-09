Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bideni-protesto-eden-kadina-gizli-servisten-sert-mudahale-1057199057.html
Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale
Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale
ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katılırken, konvoyunun geçişi sırasında yola atlayan bir... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:48+0300
2022-06-09T16:50+0300
dünya
abd
joe biden
protesto
polis müdahalesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7b0430355d9b747d126dc6606d82d8f9.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katıldı.Kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere törene katılan Biden'ın konvoyu etkinliğin düzenleneceği yere giderken bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.Fig ve 11. cadde yakınlarında toplanan göstericiler arasından bir kadın, Biden'ın o esnada içerisinde bulunmadığı araca doğru hareket ederek elindeki megafonla slogan atmaya başladı. Gizli Servis bünyesinde görev alan korumalardan biri kadını yere yatırarak sert bir şekilde müdahale etti. Olay anı çevredeki kameralar tarafından görüntülenirken, çevredekiler sert müdahaleye tepki gösterdi.Kadın hakları konusunda protesto düzenlediğini söyleyen kadın, daha sonra Los Angeles polisi tarafından tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/meksikadan-biden-yonetimine-tepki-baskan-lopez-obrador-amerika-zirvesine-katilmayacak-1057065945.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_8f4eca68ea51db5b12f74c136a0fcf60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, protesto, polis müdahalesi

Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale

16:48 09.06.2022 (güncellendi: 16:50 09.06.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katılırken, konvoyunun geçişi sırasında yola atlayan bir kişi tarafından protesto edildi. Gizli Servis'in kadın göstericiye sert müdahalesi gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katıldı.
Kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere törene katılan Biden'ın konvoyu etkinliğin düzenleneceği yere giderken bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.
Fig ve 11. cadde yakınlarında toplanan göstericiler arasından bir kadın, Biden'ın o esnada içerisinde bulunmadığı araca doğru hareket ederek elindeki megafonla slogan atmaya başladı.
Gizli Servis bünyesinde görev alan korumalardan biri kadını yere yatırarak sert bir şekilde müdahale etti. Olay anı çevredeki kameralar tarafından görüntülenirken, çevredekiler sert müdahaleye tepki gösterdi.
Kadın hakları konusunda protesto düzenlediğini söyleyen kadın, daha sonra Los Angeles polisi tarafından tutuklandı.
Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
DÜNYA
Meksika'dan Biden yönetimine tepki: Başkan Lopez Obrador, Amerika Zirvesi'ne katılmayacak
7 Haziran , 01:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала