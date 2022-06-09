https://tr.sputniknews.com/20220609/bideni-protesto-eden-kadina-gizli-servisten-sert-mudahale-1057199057.html

Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale

Biden'ı protesto eden kadına Gizli Servis'ten sert müdahale

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katılırken, konvoyunun geçişi sırasında yola atlayan bir... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T16:48+0300

2022-06-09T16:48+0300

2022-06-09T16:50+0300

dünya

abd

joe biden

protesto

polis müdahalesi

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ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış törenine katıldı.Kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere törene katılan Biden'ın konvoyu etkinliğin düzenleneceği yere giderken bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.Fig ve 11. cadde yakınlarında toplanan göstericiler arasından bir kadın, Biden'ın o esnada içerisinde bulunmadığı araca doğru hareket ederek elindeki megafonla slogan atmaya başladı. Gizli Servis bünyesinde görev alan korumalardan biri kadını yere yatırarak sert bir şekilde müdahale etti. Olay anı çevredeki kameralar tarafından görüntülenirken, çevredekiler sert müdahaleye tepki gösterdi.Kadın hakları konusunda protesto düzenlediğini söyleyen kadın, daha sonra Los Angeles polisi tarafından tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/meksikadan-biden-yonetimine-tepki-baskan-lopez-obrador-amerika-zirvesine-katilmayacak-1057065945.html

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abd, joe biden, protesto, polis müdahalesi