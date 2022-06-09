https://tr.sputniknews.com/20220609/bmgknin-yeni-gecici-uyeleri-belli-oldu-1057204730.html
BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, 2023-2024 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T19:38+0300
2022-06-09T19:38+0300
2022-06-09T19:38+0300
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bmgk
ekvador
japonya
malta
mozambik
isviçre
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 yeni geçici üye belirlendi.193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, BMGK geçici üyeleri olarak seçildi.Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2023'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.Halen Konsey üyesi olan İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'nın görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.
ekvador
japonya
malta
mozambik
isviçre
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bmgk, ekvador, japonya, malta, mozambik, isviçre
BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
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Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, 2023-2024 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 yeni geçici üye belirlendi.
193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, BMGK geçici üyeleri olarak seçildi.
Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2023'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.
Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.
Halen Konsey üyesi olan İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'nın görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.
BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.