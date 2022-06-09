https://tr.sputniknews.com/20220609/bozcaada-kaymakami-celikin-esine-feto-gozaltisi-1057171006.html
Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı
Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:04+0300
2022-06-09T02:04+0300
2022-06-09T02:04+0300
türkiye
çanakkale
fetö
bozcaada
kaymakam
bahar kaya çelik
yusuf çelik
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057170858_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_e1031a759ce78106b395c16d97aca3e8.jpg
Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında dün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi.
türkiye
çanakkale
bozcaada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057170858_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_cf9a336e6b78740f80cda619b1ecbbda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, fetö, bozcaada, kaymakam, bahar kaya çelik, yusuf çelik, gözaltı
Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı
Abone ol
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.
Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında dün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi.