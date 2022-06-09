https://tr.sputniknews.com/20220609/bozcaada-kaymakami-celikin-esine-feto-gozaltisi-1057171006.html

Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı

Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:04+0300

2022-06-09T02:04+0300

2022-06-09T02:04+0300

türkiye

çanakkale

fetö

bozcaada

kaymakam

bahar kaya çelik

yusuf çelik

gözaltı

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Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında dün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi.

türkiye

çanakkale

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