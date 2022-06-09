https://tr.sputniknews.com/20220609/caldigi-kredi-kartiyla-otelde-konaklayan-supheli-yakalandi-1057192010.html
Çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli yakalandı
Çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli yakalandı
Bursa'da park halindeki aracın camını kırarak cüzdanı çalan ve içerisindeki kredi kartıyla harcama yapan şüpheli otelde yakalandı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:41+0300
2022-06-09T14:41+0300
2022-06-09T14:43+0300
bursa
türkiye
kredi kartı
hırsız
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Bursa'da O.D. aracını park edip evine gitti. Sabah geldiğinde ise aracının camının kırık olduğunu ve içerisinde bulunan cüzdanıyla kredi kartlarının çalındığını fark etti.Polis ekiplerine ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Şüphelinin A.T. olduğunu belirleyen ekipler sonrasında şüphelinin bir otelde kaldığını tespit etti. Buraya yapılan baskın sonucu A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.T. emniyetteki ifadesinde ise, yanında bulunan Ş.C.Ş. ile birlikte kredi kartıyla 2 bin 400 liralık harcama yaptığını itiraf etti.Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
bursa
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bursa, kredi kartı, hırsız
Çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli yakalandı
14:41 09.06.2022 (güncellendi: 14:43 09.06.2022) Abone ol
Bursa'da park halindeki aracın camını kırarak cüzdanı çalan ve içerisindeki kredi kartıyla harcama yapan şüpheli otelde yakalandı.
Bursa'da O.D. aracını park edip evine gitti. Sabah geldiğinde ise aracının camının kırık olduğunu ve içerisinde bulunan cüzdanıyla kredi kartlarının çalındığını fark etti.
Polis ekiplerine ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Şüphelinin A.T. olduğunu belirleyen ekipler sonrasında şüphelinin bir otelde kaldığını tespit etti. Buraya yapılan baskın sonucu A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.T. emniyetteki ifadesinde ise, yanında bulunan Ş.C.Ş. ile birlikte kredi kartıyla 2 bin 400 liralık harcama yaptığını itiraf etti.
Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.