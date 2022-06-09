https://tr.sputniknews.com/20220609/camilerde-korsan-muzik-davasi-sadece-beraat-degil-ozur-de-bekliyorum-1057208864.html

Camilerde korsan müzik davası: 'Sadece beraat değil özür de bekliyorum'

Camilerde korsan müzik davası: 'Sadece beraat değil özür de bekliyorum'

İzmir'de camilerden korsan müzik yayınını sosyal medyada paylaşan Banu Özdemir, yeniden hakim karşısına çıktı. Özdemir savunmasında, "Sadece beraatimi talep... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T21:31+0300

2022-06-09T21:31+0300

2022-06-09T21:33+0300

türkiye

izmir

savcı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

banu özdemir

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İzmir'de bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.DHA'nın haberine göre İzmir'de 2020 yılı mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'Basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 10 Aralık 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında 50. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme savcısı, hakimin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması istendi. Kararda ayrıca, bağlantı varsa dosyaların birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.Savcı, mütalaa için süre talep ettiBozma kararının ardından Özdemir bugün İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Hakimin bozma kararını okumasının ardından Özdemir savunmasına başladı.Özdemir, “İşlemediğim bir suç yüzünden cezaevlerinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı dönemde cezaevinde kalmıştım. 8 aylık yargılamanın ardından beraat ettim. Yaptığım kınama nedeniyle paylaşımım kasıt olarak sayıldı. Yazılan müzekkerelerde somut olay olmadığı görüldü. Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum" dedi. Celsede söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Konuşmaların ardından hakim, iddia makamının esas hakkında mütalaa için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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izmir, savcı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), banu özdemir