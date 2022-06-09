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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/canli--donbass-ve-ukraynadan-17-bin-47-kisi-daha-rusyaya-tahliye-edildi-1057176025.html
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass ve Ukrayna'dan 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass ve Ukrayna'dan 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 bin 511’i çocuk olmak üzere, 17 bin 47 kişinin daha Donbass ve Ukrayna'dan Rusya’ya tahliye edildiğini açıkladı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass'ta durum - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass ve Ukrayna'dan 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi

06:17 09.06.2022 (güncellendi: 06:28 09.06.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 bin 511’i çocuk olmak üzere, 17 bin 47 kişinin daha Donbass ve Ukrayna'dan Rusya’ya tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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06:25 09.06.2022
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi: 2 Mart'tan bu yana Rusya, Ukrayna'ya yaklaşık 28 bin ton insani yardım gönderdi.
06:24 09.06.2022
Kherson Bölgesi'nde Rusya'nın parçası olma konusunda bu yıl referandum düzenlenecek
Bölgesel askeri-sivil yönetim başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Sputnik'e verdiği demeçte, Kherson Bölgesi'nde Rusya'nın bir parçası olma konusunda bu yıl bir referandum planlandığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyon sırasında Kherson Bölgesi ve Zaporizhzhia Bölgesi'nin bir kısmı Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne alındı. Bölge yetkilileri, bölgelerin Rusya'nın bir parçası olma planlarını açıkladı.
06:16 09.06.2022
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden Rusya’ya 2 bin 511’i çocuk olmak üzere 17 bin 47 kişinin daha tahliye edildiğini belirtti.
Mizintsev, “Kiev rejiminin tüm engellemelerine rağmen gün içinde Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 2 bin 511’i çocuk olmak üzere 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi. Özel operasyonun başlangıcından bu yana 278 bin 939’u çocuk toplam 1 milyon 730 bin 556 kişi tahliye edildi” diye konuştu.
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