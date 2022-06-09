CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass ve Ukrayna'dan 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden Rusya’ya 2 bin 511’i çocuk olmak üzere 17 bin 47 kişinin daha tahliye edildiğini belirtti.

Mizintsev, “Kiev rejiminin tüm engellemelerine rağmen gün içinde Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 2 bin 511’i çocuk olmak üzere 17 bin 47 kişi daha Rusya’ya tahliye edildi. Özel operasyonun başlangıcından bu yana 278 bin 939’u çocuk toplam 1 milyon 730 bin 556 kişi tahliye edildi” diye konuştu.