https://tr.sputniknews.com/20220609/caykur-beyaz-cay-yapmak-icin-kilosu-1000-tlden-tomurcuk-alacak-1057196855.html

Çaykur beyaz çay yapmak için kilosu 1000 TL’den tomurcuk alacak

Çaykur beyaz çay yapmak için kilosu 1000 TL’den tomurcuk alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2022 yılında beyaz çay yapımında kullanılmak için kilogramı 1000 TL’den... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T16:18+0300

2022-06-09T16:18+0300

2022-06-09T16:18+0300

türkiye

çaykur

yusuf ziya alim

çay

siyah çay

kuru çay

yeşil çay

tbmm

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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na bilgi veren Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim kurumun 2019 ve 2020 yıllarının bilanço ve netice hesapları hakkında bilgi verdi. Alim, Çaykur’un 2022 yılı hedefleriyle ilgili de açıklama yaptı.Beyaz çayın 20 gramı 250 TL’den satılıyorÇaykur'un beyaz çay yapılması tomurcuk çay alımı yaptığını açıklayan Alim “2021 yılında beyaz çay üretimi için kilogramı 600 TL’den 266 kilogram tomurcuk çay alınmıştır. Beyaz çay üretimi için 2022 yılında kilogram fiyatı 1.000 liradan alabildiğimiz kadar tomurcuk çay alımı yapmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Çaykur'un ürettiği beyaz çayın 20 gramlık paketleri ortalama 250 TL’den satıyor.‘Yaş çayın kilosu 7 TL’den alınacak’15 Mayıs’ta yaş çay alımına başladıklarını açıklayan Çaykur Genel Müdürü Alim “Yıl sonunda 160 bin ton kuru çay satışı, 100 milyon litre soğuk çay satışı hedef yapılması planlaması yapılmıştır. Bugün itibarıyla 158 bin ton yaş çay alımı yapılmış olup serbest alımlar devam etmektedir. Yüzde 73 oranında artış yapılan yaş çay fiyatının yanı sıra 13 kuruş olan destekleme fiyatı bu yıl 30 kuruş olarak uygulandığından teşekkülümüzce toplam 7 liradan yaş çay alımı yapılmış olacaktır” bilgisini verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220516/caykurdan-caya-yuzde-437-zam-1056409749.html

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