https://tr.sputniknews.com/20220609/cem-uzan-bira-raki-sarap-viski-ve-her-turlu-alkollu-icecekte-otv-sifir-0-olacak-1057196144.html

Cem Uzan: Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak

Cem Uzan: Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı olacağını açıkladı ve "Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0)... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T15:59+0300

2022-06-09T15:59+0300

2022-06-09T15:59+0300

politika

cem uzan

genç parti

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

bira

şarap

alkol

yasak

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Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, cumhurbaşkanı olması halinde her türlü alkollü içecekte ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine dair vaatlerini açıklayan Uzan, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220609/cem-uzan-haziran-2023te-turkiyeye-cumhurbaskani-olacagim-1057177450.html

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cem uzan, genç parti, ekonomi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), bira, şarap, alkol, yasak