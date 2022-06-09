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Cem Uzan: Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak
Cem Uzan: Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak
Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı olacağını açıkladı ve "Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0)... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T15:59+0300
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politika
cem uzan
genç parti
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
bira
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Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, cumhurbaşkanı olması halinde her türlü alkollü içecekte ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine dair vaatlerini açıklayan Uzan, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220609/cem-uzan-haziran-2023te-turkiyeye-cumhurbaskani-olacagim-1057177450.html
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cem uzan, genç parti, ekonomi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), bira, şarap, alkol, yasak

Cem Uzan: Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak

15:59 09.06.2022
© Fotoğraf : InstagramCem Uzan
Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı olacağını açıkladı ve "Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak" dedi.
Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, cumhurbaşkanı olması halinde her türlü alkollü içecekte ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından 2023 seçimlerine dair vaatlerini açıklayan Uzan, şunları ifade etti:

"Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak. Sadece KDV olacak. Satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak. İçki içmeyi yasaklayamadığın için fiyatları yükseltip insanları içemez hale getirmeye çalışıyorsun. İsteyen istediğini içer. Sen, insanların özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip değilsin. Başbakan değil, Cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor."

Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
Cem Uzan: Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım
09:14
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