CHP'li Adıgüzel: BTK herkesi fişliyor, verileri topluyor

CHP’li Adıgüzel, ‘abone deseni’ ve 'LOG' kayıtları' uygulamasıyla 'fişleme' yapıldığını iddia etti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kitlesel gözetim aygıtının, vatandaşları izlediğini, haklarında kayıt tuttuğunu yazdı. Adıgüze, bu durumu "cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı" olarak nitelendirdi. Adıgüzel, BTK'nın firmalardan, internet abonelerinin hangi internet sitelerine hangi saatte girdiği ve ne kadar süre kaldığının bilgisinin her saat başı gönderilmesini istediğini açıkladı. Adıgüzel durumu, "Abone deseni ve log kayıtları skandalı" olarak adlandırdı.'BTK 'gizli' ibareli bir yazıyla internet sağlayıcı firmalardan kayıtları istiyor'Adıgüzel, "Burada paylaşılan ABONE DESENİ VE LOG KAYITLARI SKANDALI’na dair her bir bilgi direkt BTK'nın kendi belgeleri ve mahkeme savunmalarına dayanmaktadır. Kaynaklar resmi yazılar, mahkeme tutanakları ve gazete haberlerinden oluşmaktadır. BAŞLAYALIM. Birçoğunuz 2013 yılında eski bir ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın kamuoyuyla paylaşmasıyla ortaya çıkan, telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen dinleme ve izleme skandalını hatırlar. Bunun bir benzeri bir süredir BTK eliyle Türkiye'de gerçekleştiriliyor. BTK Başkanı 'gizli' ibareli bir yazıyla 313 internet sağlayıcı firmadan log kayıtlarını ve abone desen yapısını istiyor" dedi.'Firmalar abonelerin hangi sitelere ne zaman ve ne kadar girdiklerini BTK'ya gönderiyor'Adıgüzel log kayıtları ve abone desenini, "Peki nedir bu LOG kayıtları ve abone deseni? Kısaca firmalardan internet abonelerinin hangi internet sitelerine hangi saatte girdiği ve ne kadar süre kaldığının bilgisinin her saat başı BTK'ya göndermesi isteniyor. Firmalara gönderilen bu yazı BTK'nın resmi sitesinde yayınlanmıyor. Kamuoyunun gözü önünden açık hukuksuzluklarını kaçırmak istiyorlar. Sanıyorlar ki gerçekler gün yüzüne çıkmayacak ama beyhude" diyerek açıkladı.BTK'nın firmalardan istediği bilgilerAdıgüzel, "Tabi hangi siteye hangi saatte girdiği ve ne kadar kaldığının yanında abonelerin; TC kimlik numarası, adres, vergi numarası, meslek kimliği sunduysa onun seri numarası hatta ve hatta annesinin kızlık soyadına kadar bütün bilgileri talep ediliyor. İstenilen bilgiler şöyle:" diyerek istenilen bilgileri paylaştı.'KVKK'ya aykırı'Adıgüzel paylaşımının devamında, "Tabi bazı firmalar gerek kullanıcılarının mahremiyet haklarının ihlali gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanununa açıkça aykırı olduğundan BTK'nın 'gizli' ibareli işleminin iptali için idari yargı sürecini başlatıyorlar. Fakat 3 büyük firmanın bu verileri paylaştığı sır değil. Biz bu duyumu aldığımızda bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sormuştuk. Aldığımız cevap:" diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan gelen cevabı da paylaştı.BTK'nın savunması: Bu müdahale, suçun islenmesi ilkesine önlenmesine dayanmaktadırAdıgüzel'in açıklamalarını devamı şu şekilde:"Keşke durum böyle olsaydı fakat Ulaştırma Bakanlığı alenen gerçekleri gizliyor. Fakat iktidarın pervasızlığı öyle bir boyuta ulaştı ki, BTK idari yargı sürecinde mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde hakikati kendi ağzıyla ifşa ediyor. BTK’nın kişisel verilerin korunmasına savunması: 'İptali istenen kuralla kişisel verilerin korunması hakkına müdahalede bulunulduğu tartışmasızdır. Ancak bu müdahale, suçun islenmesinin önlenmesi gibi meşru anayasal bir amaca dayanmaktadır.'Telekomünikasyon iletişim BaşkanlığıBuradaki 'suçun işlenmesinin önlenmesi gibi meşru anayasal bir amaca' birazdan değineceğim ama önce yetkileri BTK'ya devredilen Telekomünikasyon iletişim Başkanlığını hatırlayalım. Hani şu 15 Temmuzdan sonra kapatılan FETÖcülerin yuva yaptığı 'bütün pisliklerin olduğu yerlerden bir tanesi'. Tırnak içindeki ifade Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Link uçarsa diye görseli de paylaşıyorum:'Abonelerin bağlantı geçmişleri, hukuksuz bir şekilde kayıt altına alınıyor'Tabi birçok konuda olduğu gibi iktidar eski ortaklarının başına gelenlerden ders almamış görünüyor. Türkiye'deki abonelerin bağlantı geçmişlerinin hukuksuz bir şekilde kayıt altına alıyor. Ve bu kayıtları SÜRESİZ olarak arşivlediğini de belirtiyor. BTK cevap dilekçesinde 'suçun işlenmesinin önlenmesi gibi meşru anayasal bir amaç"tan bahsetmişti. Yurttaşların trafik kayıtlarını, kimle ne zaman kaç dakika görüştüğünü, hangi siteleri ziyaret ettiğini süresiz kayıt altına tutmasına gerekçe olabilecek suç sizce hangisidir?'Nasıl bir suç ihtimali vatandaşların süresiz olarak kayıtlarının tutulmasına gerekçe olabilir?'Kasten adam öldürme suçunda bile dava zamanaşımının 25 yıl olduğunu düşünürsek nasıl bir suç ihtimali vatandaşların süresiz olarak kayıtlarının tutulmasına gerekçe olabilir? 'TCK'nın 76 ncı maddesinde belirtilen soykırım suçu ve TCK 77 nci maddesindeki insanlığa karşı suçIar yönünden ise zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği'nden bahisle kayıtları süresiz olarak tutacaklarını da ifşa ediyorlar. Yani, BTK Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına POTANSİYEL SOYKIRIM SUÇLUSU gibi muamele ediyor. Bu büyük bir skandaldır. Hadi diyelim masumiyet karinesini geçtik bu her şeyden önce bu ülkenin yurttaşlarına ağır bir hakarettir.'CMK 135 gerçekten de BTK'ya bütün toplumun dinlenmesine yönelik yetki veriyor mu?'Bir de burada CMK 135'e atıf var peki İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasını düzenleyen CMK 135 gerçekten de BTK'ya bütün toplumun dinlenmesine yönelik yetki veriyor mu?CMK 135'e göre iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması olağan durumda hakim kararı, istisna durumda ise 24 saat içinde hakim onayıyla mümkün. Peki 85 milyon vatandaş için alınmış bir hakim kararı var mı? Tabiki de yok. Fakat BTK'nın savunmasına göre 85 milyon vatandaş soykırım suçu şüphesiyle süresiz olarak teknik takip altında.'Skandal bize ne söylüyor?'Peki bu SKANDAL bize ne söylüyor? Bu skandal bize oyları dip yapmış, yönetemeyen, toplumda hiçbir meşruiyeti kalmamış bir azınlık elitin son çırpınışlarını gösteriyor. Yapılan kitlesel takip akıllara BTK kendi Cambridge Analytica'sını mı yaratmak istiyor sorusunu getiriyor. Davranış manipülasyonu yoluyla kitleler tesir altına alınmaya mı çalışılacak? BTK log deseni yoluyla bir sosyal ağ analizinin mi peşinde?'Bu durumu Dezenformasyon Yasası ile birlikte okumak lazım'Şüphesiz bu takip hukuk alanında da etkiler yaratabilir. Bu hukuksuz uygulama uydurma kanıtlarla organize örgüt iddiasında bulunmanın yolunu açabilir. Tabi tüm bunları apar topar önümüze getirilen 'Dezenformasyon Yasası' ile birlikte okumak lazım. Bu yasa ile birlikte Google, Facebook gibi sosyal ağlardan sonra Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara (Whatsapp, Telegram, Bip vs.) da BTK ile bilgi belge paylaşımı zorunluğu gelecek.'Yine cevap vermekten kaçındılar'Bu durumu Çarşamba 14:00'da başlayıp Perşembe sabahı 04:30'da sona eren Dijital Mecralar Komisyonunda BTK ve Ulaştırma Bakanlığının en üst mercilerine sorduk. Cevap vermekten kaçındılar. Bugün konuyu tekrar Meclis Genel Kurulu’nda gündeme taşıdık. Yine cevap vermekten kaçındılar. Aslında zımmen kabul etmiş oldular. Bu noktada Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı uyarıyı hatırlatıyoruz. SAKIN HA SAKIN bir çılgınlığa kalkışmayın. Bunun hesabını veremezsiniz.'Toplanan verilerin güvenliği şüphelidir'Şunu da belirtelim bu bilgileri BTK’ya veren internet servis sağlayıcılar açıkça suç işliyorlar. Bundan geri dönün. Şimdiye kadar toplanan verileri derhal imha edin. Eyleminiz açıkça suç teşkil ediyor ve cezasız kalmaz. O koltuklarda daha önceden oturan FETÖ'cülerden ders alın. Akıbetinizi iyi ölçüp tartın. Hukuken bedeli ağır olur. BTK'nın bir istihbarat birimi olmadığı açıktır. Bu toplanan verilerin güvenliği şüphelidir. Çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunudur.Adıgüzel'in sorularıKomisyonda Ulaştırma Bakan yrd. ve BTK'nın üst mercilerinin yüzlerine karşı sorduğum soruları buradan yineliyorum:BTK’nın bu belge ve bilgileri başka kurum ve kuruluşlarla paylaşmayacağının garantisi var mıdır?Kişilerin profillenebileceği bu kritik veriler ne kadar güvendedir?Yarın öbür gün bu verilerin başka yapıların eline geçmeyeceğinin garantisi nedir?Şunu unutmayın: AZ KALDI GİDİYORSUNUZ! Her türlü hukuksuz girişime karşı ensenizdeyiz!"

