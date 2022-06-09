https://tr.sputniknews.com/20220609/cocuk-parkinda-silahli-kavga-1-olu-1057167852.html

Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

Adana'da çocuk parkında kimliği henüz belirlemeyen kişilerle kavga ettiği öne sürülen Muhammet Saydam, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T00:16+0300

2022-06-09T00:16+0300

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türkiye

çocuk

park

adana

yüreğir

polis

ölü

kavga

silahlı kavga

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Muhammet Saydam, iddiaya göre parkta kimliği henüz belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Saydam'a tabancayla ateş açıp olay yerinden kaçtı.Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saydam, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, içinde fişek bulunan tabanca şarjörü ve çok sayıda boş kovana rastladı. Yapılan çalışmanın ardından şarjör ve koş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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çocuk, park, adana, yüreğir, polis, ölü, kavga, silahlı kavga