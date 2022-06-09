https://tr.sputniknews.com/20220609/cocuk-parkinda-silahli-kavga-1-olu-1057167852.html
Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında kimliği henüz belirlemeyen kişilerle kavga ettiği öne sürülen Muhammet Saydam, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T00:16+0300
2022-06-09T00:16+0300
2022-06-09T00:16+0300
türkiye
çocuk
park
adana
yüreğir
polis
ölü
kavga
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057167973_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_28e1fddc41c22d58db87bbd7109c9904.jpg
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Muhammet Saydam, iddiaya göre parkta kimliği henüz belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Saydam'a tabancayla ateş açıp olay yerinden kaçtı.Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saydam, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, içinde fişek bulunan tabanca şarjörü ve çok sayıda boş kovana rastladı. Yapılan çalışmanın ardından şarjör ve koş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/muzisyen-cinayetinde-sanigin-kiz-arkadasi-konustu-sosyal-medyadan-rahatsiz-ediyordu-1057104231.html
türkiye
adana
yüreğir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057167973_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_d643dcf05e1038f41144cba508b99148.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk, park, adana, yüreğir, polis, ölü, kavga, silahlı kavga
Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Abone ol
Adana'da çocuk parkında kimliği henüz belirlemeyen kişilerle kavga ettiği öne sürülen Muhammet Saydam, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi.
Muhammet Saydam, iddiaya göre parkta kimliği henüz belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Saydam'a tabancayla ateş açıp olay yerinden kaçtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saydam, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, içinde fişek bulunan tabanca şarjörü ve çok sayıda boş kovana rastladı.
Yapılan çalışmanın ardından şarjör ve koş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.